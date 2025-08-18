Σχολεία: Νέο μάθημα στα Δημοτικά - Ποιο θα είναι

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύει να εισαγάγει τους μικρούς μαθητές στη βιωματική μάθηση

Newsbomb

Σχολεία: Νέο μάθημα στα Δημοτικά - Ποιο θα είναι
EUROKINISSI
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα, πράσινη εκπαιδευτική καινοτομία έρχεται από τον Δεκέμβριο σε 4.384 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Πρόκειται για τη δράση «Λαχανόκηποι στα Σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα, συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», η οποία κάνει επίσημη έναρξη στις 20 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύει να εισαγάγει τους μικρούς μαθητές στη βιωματική μάθηση μέσα από την ενασχόληση με την καλλιέργεια λαχανικών και βοτάνων, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την οικολογική ευαισθητοποίηση και τη συνεργατική εκπαίδευση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων με χώμα, παρτέρια, θερμοκήπια, εργαλεία, ποτιστήρια και σπόρους.

  • Καλλιέργεια λαχανικών και αρωματικών φυτών με οικολογικές και βιολογικές μεθόδους.

  • Καθημερινή φροντίδα των φυτών από τους ίδιους τους μαθητές και μαθήτριες.

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, ομαδικότητας, οικολογικής συνείδησης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική και δημιουργική σκέψη, στην κατανόηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην ενεργό συμβολή στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η φύση ως εργαλείο μάθησης

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, οι σχολικοί λαχανόκηποι ενισχύουν τη σύνδεση των παιδιών με τη φύση και την καθημερινή ζωή, ενώ προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για βιωματική μάθηση γύρω από τη διατροφή, την οικολογική γεωργία και τη σημασία της αειφορίας.

Μέσα από την παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτών, οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αξία της φροντίδας, της υπομονής και της υπευθυνότητας, καλλιεργώντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση.

Συμπερίληψη και καινοτομία

Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στη γνωστική διάσταση, αλλά συμβάλλει στην ανάδειξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ενισχύουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Μέσα από ομαδικές εργασίες και την κοινή φροντίδα των λαχανόκηπων, προωθείται η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η δημιουργική συμμετοχή όλων των παιδιών.

Επιπλέον, η εμπλοκή των μαθητών σε πράσινες πρακτικές που στοχεύουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος βοηθά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης και τους προετοιμάζει να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως ενημερωμένοι πολίτες απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Υποδομές με ευθύνη του Υπουργείου

Τα σχολεία που συμμετέχουν στη δράση θα εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα μέσα, όπως:

  • Σπόρους

  • Εργαλεία και ποτιστήρια

  • Παρτέρια και ειδικά θερμοκήπια

  • Οργανικό χώμα και λοιπά υλικά

Η διανομή των υλικών θα γίνει με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα.

Η δράση «Λαχανόκηποι στα Σχολεία» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρότυπο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και να συνδέσει ουσιαστικά τη σχολική ζωή με τις αξίες της αειφορίας, της υπευθυνότητας και της συνεργασίας. Ένα μάθημα ζωής, που καλλιεργείται μέρα με τη μέρα – κυριολεκτικά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών... delivery

11:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο από το διάστημα «τερματίζει» τη θεωρία της επίπεδης Γης: Η απάντηση του Brian Cox

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

10:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με ανανεωμένο format - Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Όλες οι λεπτομέρειες

10:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Η Σαμπάμπ Αλ Αχλί ανακοίνωσε τον Μαξίμοβιτς

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανάκριβα τα φρούτα σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ: Πόσο κοστίζουν νεκταρίνια, ροδάκινα και αχλάδια

10:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του από τους πολίτες

10:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ρωσία ετοιμάζει την αποστολή «Κιβωτός του Νώε»: Στέλνει ζώα στο διάστημα - Ο λόγος

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Νεκρός ένας πυροσβέστης σε δυστύχημα - Για περισσότερο από μία εβδομάδα μαίνονται οι πυρκαγιές

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

10:24LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με τον σύντροφό της - Βίντεο

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική - Έρχονται καταιγίδες και... ζέστη

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας

10:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στα Δημοτικά - Ποιο θα είναι

10:00ΓΥΝΑΙΚΑ

Papaioannou Restaurant: επετειακό Food Tour στο καλύτερο fish restaurant - Από τη Majenco

09:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Terence Stamp: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα ήμουν ψυχοπαθής» - Πώς κέρδισε τη Νταϊάνα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

09:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί σπίτι του σήμερα» - Τι λέει η πλευρά του τραγουδιστή στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τα 40άρια το GFS - Πότε «βλέπουν» οι Αμερικανοί ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του φθινοπώρου: Η πρώτη πρόβλεψη για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σκοινί οι σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας - Η απαίτηση Πούτιν για το Ντονμπάς και το δίλημμα Ζελένσκι για «σωτηρία» ή «προδοσία»

09:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί σπίτι του σήμερα» - Τι λέει η πλευρά του τραγουδιστή στο Newsbomb

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Το ξεκόβει ο Τραμπ στον Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία και δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία: Έρχεται απόλυτο σκοτάδι για 6 λεπτά

10:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στα Δημοτικά - Ποιο θα είναι

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Πέφτουν οι τιμές έως και 6,5 ευρώ το λίτρο - Πόσο θα το αγοράζουμε

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

08:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπέτσες: Έσπασαν τη γνάθο 18χρονου για μια γυναίκα - Η μεταφορά του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και η μήνυση του πατέρα του

06:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αναδρομικά σε απόστρατους - Ποιοι θα λάβουν επιστροφές έως 2.619 ευρώ

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Θύμα του γυμνασιάρχη κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ