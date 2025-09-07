Σχολεία 2025: Τι αλλάζει τη νέα χρονιά σε διδακτέα ύλη, πολλαπλό βιβλίο και Ψηφιακό Φροντιστήριο

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το «πρώτο κουδούνι» στα σχολεία

Newsbomb

Σχολεία 2025: Τι αλλάζει τη νέα χρονιά σε διδακτέα ύλη, πολλαπλό βιβλίο και Ψηφιακό Φροντιστήριο
EUROKINISSI
ΠΑΙΔΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς, νέα διάρθρωση στη διδακτέα ύλη, λογοτεχνικά βιβλία, «πρεμιέρα» για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, αλλά και… λαχανόκηπους στα προαύλια «φέρνει», μεταξύ άλλων, η νέα σχολική χρονιά, που επίσημα αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών

Με τις τοποθετήσεις των νέων μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και την πρόσληψη αναπληρωτών πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, το υπουργείο Παιδείας στοχεύει στο να βρεθούν τα σχολεία στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας για την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς.

Συνολικά, τον Αύγουστο 2025 πραγματοποιήθηκαν 8.223 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών: 5.627 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και 3.196 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διορίστηκαν 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό διορισμών στην εκπαίδευση για το 2025 στους 9.816.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση, ώστε να είναι στα σχολεία της επικράτειας εγκαίρως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε η πρόσληψη 6.225 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ), την παράλληλη στήριξη, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί, ότι το υπουργείο είχε προχωρήσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά στη σύσταση 600 νέων θέσεων ψυχολόγων και 600 νέων θέσεων κοινωνικών λειτουργών, για 3.000 σχολεία. Η παρουσία τους αφορά στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική στις οικογένειες, στα παιδιά και στη σχολική κοινότητα γενικότερα.

Αλλαγές στη διδακτέα ύλη

Κατά τη νέα σχολική χρονιά, 2025-26, θα εφαρμοστεί ένα νέο σχέδιο για τη διδακτέα ύλη όλων των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου, με στόχο να δοθεί περισσότερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς, κάτι που από πλευράς υπουργείου και ΙΕΠ συνεπάγεται ευκαιρία για «πιο στοχευμένη και ουσιαστική διδασκαλία, με σεβασμό στον ρυθμό κάθε μαθητή και στις ανάγκες της σχολικής ομάδας».

Οι μαθησιακοί στόχοι κάθε γνωστικού αντικειμένου έχουν αναδιοργανωθεί, όντας χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες:

1. Βασικοί – υποχρεωτικοί, που διασφαλίζουν τη θεμελιώδη γνώση και τις αναγκαίες δεξιότητες για όλους τους μαθητές, και

2. Πρόσθετοι – προαιρετικοί, που δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επιλέγει τι επιπλέον θα διδάξει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα ενδιαφέροντα, το επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο νέος αυτός σχεδιασμός της διδακτέας ύλης βρίσκεται σε αρμονία με εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών και του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2026-27.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τελικές ανακοινώσεις για τη νέα διάρθρωση της ύλης αναμένονται άμεσα, πριν από το άνοιγμα των σχολείων.

Στον δρόμο για το πολλαπλό βιβλίο

Αν και τα βιβλία που θα παραλάβουν οι μαθητές φέτος θα είναι τα ίδια σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στους εκπαιδευτικούς, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, τα νέα σχολικά βιβλία για όλες τις τάξεις μέχρι και την Α’ λυκείου. Έτσι, θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να επιλέξουν τα βιβλία με τα οποία θα δουλέψουν στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου και να προετοιμάσουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους. Σκοπός είναι, την άνοιξη του 2026 να γίνει η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα. Σε έντυπη μορφή, τα νέα βιβλία αναμένεται να διανεμηθούν στα σχολεία τον Σεπτέμβρη του 2026, αντικαθιστώντας τα σημερινά.

Η «φιλοσοφία» του πολλαπλού βιβλίου, ωστόσο, θα έρθει πιο κοντά στους μαθητές, μέσω των βιβλίων με τα ολοκληρωμένα λογοτεχνικά έργα στο μάθημα της Λογοτεχνίας, αλλά και με την πλατφόρμα eVivlio (https://evivlio.gov.gr/), όπου είναι διαθέσιμα εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή για αναπαραγωγή (audiobooks).

«Πρώτο κουδούνι» ξανά και… αλλιώς

Σε 431 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το «πρώτο κουδούνι» θα χτυπήσει ξανά, με εκσυγχρονισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν και τα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από πλευράς κυβέρνησης και υπουργείου στην επαναλειτουργία, μετά από 17 χρόνια, του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο, ώστε οι δυο μικροί μαθητές που ολοκλήρωσαν το νηπιαγωγείο στο νησί να μην χρειαστεί να μετακινηθούν στην Κάλυμνο. Όπως έχει ανακοινωθεί σχετικά, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους, είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο.

Επιπλέον, για πρώτη φορά θα χτυπήσει το κουδούνι για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας με έδρα την Πετρούσα και για το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών με έδρα τα Καλά Νερά Μαγνησίας, αλλά και στο πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο που θα λειτουργήσει σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων, στις φυλακές της Λάρισας.

Οικονομικά στο γυμνάσιο

Οι μαθητές της Γ’ γυμνασίου θα έχουν από φέτος ένα νέο μάθημα, αυτό των Οικονομικών. Σκοπός του υπουργείου είναι, μέσω του οικονομικού εγγραμματισμού, τα παιδιά να εξοικειωθούν με έννοιες, όπως η αξία της αποταμίευσης, η διαχείριση εισοδήματος, η λειτουργία των αγορών, η έννοια της επιχειρηματικότητας.

Λαχανόκηποι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Σε επιλεγμένα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή σχολική χρονιά (2025-26) το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», με στόχο να συνδυάσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με την παιδαγωγική πράξη.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα προμηθευτούν μεταλλικά παρτέρια, χώμα, φτυαράκια κηπουρικής, θερμοκήπια, ποτιστήρια και σετ σπόρων για τις πρώτες καλλιέργειες, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την υλοποίηση των δράσεων.

Δεύτερη «σεζόν» για το Ψηφιακό Φροντιστήριο

Το πρόγραμμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από πλευράς υπουργείου Παιδείας «εξαιρετικά επιτυχημένο», θα συνεχίσει τη λειτουργία του και φέτος. Ενδεικτικά, την περασμένη χρονιά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.500 χιλιάδες ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων, ενώ παρεχόταν η δυνατότητα παρακολούθησης με υπότιτλους και στη νοηματική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19LIFESTYLE

Σοκαριστικός τραυματισμός στο Exathlon: Ο Σχίζας έσπασε το χέρι του και αποχώρησε (vids)

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφύγει τη διάσπαση του κόμματός του

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Ισραήλ: Ο Ζούσμαν ζήτησε μπασκετικό «ξύλο» στο νοκ άουτ του Eurobasket 2025

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε έπειτα από τρεις ώρες η λειτουργία του - Κανονικά τα δρομολόγια

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ο Μητσοτάκης προχώρησε στη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας φυσικών προσώπων που έχει γίνει στην Ελλάδα

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα BBC για το όρος Σινά: «Ένα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου μετατρέπεται σε ένα πολυτελές θέρετρο»

10:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Πότε θα εφαρμοστεί - Τι αλλάζει στις πανελλήνιες εξετάσεις

10:28LIFESTYLE

Πύρρος Δήμας: Ο γιος του παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano στο Λιτόχωρο Πιερίας - Βίντεο

10:18ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Στο Hall of Fame η κλάση του 2025 – Συγκίνησε ο ΛεΜπρον Τζέιμς με τα λόγια του για τον Κόμπι Μπράιαντ

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025: Στις 12:00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

10:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Παίρνει αποστάσεις από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - «Ανάρμοστη και αντιεκκλησιαστική η ανακοίνωσή του»

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Αγιοποιείται σήμερα ο Κάρλο Ακούτις, ο «influencer του Θεού» - Δείτε live εικόνα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου

10:03LIFESTYLE

Ποιος είναι ο τράπερ που «έπιασε» η ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή - Τον... έκαψε το ρολόι των 116.000 ευρώ

09:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία 2025: Τι αλλάζει τη νέα χρονιά σε διδακτέα ύλη, πολλαπλό βιβλίο και Ψηφιακό Φροντιστήριο

09:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025

09:36ΕΛΛΑΔΑ

7 Σεπτεμβρίου 1999: Ο φονικός σεισμός της Πάρνηθας που άφησε πίσω του 143 θύματα

09:35ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Το «αντίο» στον Έλληνα σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων - Η ανακοίνωση της εταιρείας

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο κύκλος του Φεγγαριού προβλέπει τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Αγιοποιείται σήμερα ο Κάρλο Ακούτις, ο «influencer του Θεού» - Δείτε live εικόνα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:28LIFESTYLE

Πύρρος Δήμας: Ο γιος του παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano στο Λιτόχωρο Πιερίας - Βίντεο

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά από το 2026 και ποιοι το 2027 - Παραδείγματα

10:03LIFESTYLE

Ποιος είναι ο τράπερ που «έπιασε» η ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή - Τον... έκαψε το ρολόι των 116.000 ευρώ

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Σε αυτά τα τρία στρατόπεδα θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα

09:35ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Το «αντίο» στον Έλληνα σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις φόρων, προσωπική διαφορά, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ στην περιφέρεια - Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι -Συμπίπτουν ECMWF και GFS

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο κύκλος του Φεγγαριού προβλέπει τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

09:36ΕΛΛΑΔΑ

7 Σεπτεμβρίου 1999: Ο φονικός σεισμός της Πάρνηθας που άφησε πίσω του 143 θύματα

10:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Πότε θα εφαρμοστεί - Τι αλλάζει στις πανελλήνιες εξετάσεις

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Τι κερδίζουν οι νέοι από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ