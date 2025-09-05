Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη– Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και πίνακα
Το κλειστό κύκλωμα καμερών που διαθέτει το σχολείο κατέγραψε το πρόσωπο των δραστών
Άγνωστοι βανδάλισαν σχολείο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολική χρονιάς.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι ασυνείδητοι έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και τον διαδραστικό πίνακα, ενώ έριξαν μέσα στις αίθουσες ακόμη και τα αλάτια που υπήρχαν φυλαγμένα για να τα ρίχνουν στην αυλή τον χειμώνα.
Οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι τεράστιες, ενώ κλειστό κύκλωμα κάμερας έχει καταγράψει τα πρόσωπα τους.
Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:
