Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη– Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και πίνακα

Το κλειστό κύκλωμα καμερών που διαθέτει το σχολείο κατέγραψε το πρόσωπο των δραστών

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη– Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και πίνακα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άγνωστοι βανδάλισαν σχολείο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολική χρονιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι ασυνείδητοι έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και τον διαδραστικό πίνακα, ενώ έριξαν μέσα στις αίθουσες ακόμη και τα αλάτια που υπήρχαν φυλαγμένα για να τα ρίχνουν στην αυλή τον χειμώνα.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι τεράστιες, ενώ κλειστό κύκλωμα κάμερας έχει καταγράψει τα πρόσωπα τους.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Women’s Football League

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τρεις για την εγκληματική οργάνωση – Συνεχίζονται οι απολογίες

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Θα γίνει ο Ελον Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου;

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη - «Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

BBC: «Ο καλός ποιμένας» της Αχαΐας από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του 2025

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Ασυνείδητος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε τριπλή προσπέραση

17:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο κακοποιοί που μπήκαν στο σπίτι 26χρονης για να την ληστέψουν

17:26LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Αυτή είναι η νέα ώρα του «Rouk Zouk»

17:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Έπιασε δουλειά με τα «κιτρινόμαυρα» ο Γκρούγιτς – Δείτε βίντεο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Νέα Ιωνία - Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

17:14ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης: Η Τουρκία δεν θα μας σταματήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

17:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρωτιά για την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής RoboRave στο Πεκίνο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει τη ρητορική κατά του Ισραήλ η Αίγυπτος: «Δεν θα ανεχθούμε τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων»

16:58ΦΑΡΜΑΚΟ

«Ταμείο καινοτομίας» και νέος φορέας αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας - Επιστολή ΣΦΕΕ στον πρωθυπουργό

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη – Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και διαδραστικό πίνακα

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν την Κυριακή για άσκηση έκτακτης ανάγκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη - «Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ»

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδελφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για απάτη μέσω e-mail: Πώς να αναγνωρίσετε τα παραπλανητικά μηνύματα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» σε σχολείο στη Θέρμη – Έσπασαν θρανία, κλιματιστικά και διαδραστικό πίνακα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Ασυνείδητος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε τριπλή προσπέραση

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνει η ένταση στην Καραϊβική: Μαχητικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας πέταξαν πάνω από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ - F-35 στέλνει ο Τραμπ

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση οι γονείς για τα μωρά που περιπλανιούνταν μόνα τους - Ο πατέρας κατηγορεί τη 12χρονη κουνιάδα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ο μικρός Παναγιώτης δολοφονήθηκε - Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοακρωτηριάστηκε για σεξουαλική ικανοποίηση: Η ανατριχιαστική υπόθεση του Βρετανού χειρουργού

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ