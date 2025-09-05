Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση οι γονείς για τα μωρά που περιπλανιούνταν μόνα τους

Ένα σοκαριστικό γεγονός συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο πολύ μικρά παιδιά βρέθηκαν μόνα τους σε δρόμο της περιοχής Χαριλάου από έναν περαστικό οδηγό.

Τα παιδιά, ηλικίας μόλις ενός και δύο ετών, περιπλανιούνταν χωρίς επιτήρηση, με το μικρότερο, ένα βρέφος, να μπουσουλάει στο δρόμο Βούλγαρη όπου η κυκλοφορία είναι πυκνή και το όχημα κινείται με σχετικά υψηλές ταχύτητες. Ο οδηγός σταμάτησε και πήρε τα παιδιά στην ασφάλειά του, ειδοποιώντας αμέσως την αστυνομία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως τα παιδιά ζουν κοντά στο σημείο και δεν ήταν η πρώτη φορά που ξέφυγαν από την προσοχή των γονιών τους. Οι γονείς, ένας 49χρονος άντρας αλβανικής καταγωγής και η 22χρονη σύντροφός του από τη Βουλγαρία, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Στο δικαστήριο, ο πατέρας επιρρίπτει την ευθύνη στην 12χρονη αδερφή της συντρόφου του, υποστηρίζοντας πως εκείνη άφησε τις πόρτες ανοιχτές, τη στιγμή που και η μητέρα δήλωσε πως δεν κατάλαβε τίποτα.

Τα παιδιά παραμένουν υπό την προστασία των αρχών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ οι γονείς κρατούνται προσωρινά μετά την αναβολή της δίκης για την επόμενη μέρα.