Θεσσαλονίκη: Οδηγός εντόπισε δύο μωρά στον δρόμο μόνα τους - Συνελήφθησαν οι γονείς

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός αυτοκινήτου βρήκε δύο μωρά -το ένα ήταν ενός έτους και μπουσουλούσε στο οδόστρωμα- μόνα τους στον δρόμο. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων, ενός Αλβανού και μίας Βουλγάρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας ενός και δύο χρονών εντοπίστηκαν από οδηγό που διερχόταν από την περιοχή Χαριλάου, να κινούνται και να βρίσκονται εκτεθειμένα σε δρόμο.

Οι γονείς οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Thesstoday.gr.

Σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Η δίκη επρόκειτο να γίνει άμεσα, ωστόσο το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση για την επόμενη μέρα, διατάσσοντας παράλληλα την κράτησή τους μέχρι τότε.

Κατά τις πρώτες καταθέσεις τους, οι γονείς φέρεται να υποστήριξαν ότι το μεγαλύτερο παιδί άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα τα δύο μικρά να βγουν μόνα τους στον δρόμο.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η μητέρα, 22 ετών και βουλγαρικής καταγωγής, και ο 49χρονος πατέρας από την Αλβανία ζουν μαζί με τα παιδιά τους στο διαμέρισμα απ’ όπου βγήκαν τα ανήλικα.

Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού που ειδοποίησε την Αστυνομία, το μικρότερο από τα δύο παιδιά βρέθηκε να μπουσουλάει πάνω στο οδόστρωμα, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε στην άμεση επέμβαση των αρχών.

