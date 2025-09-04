Χολαργός: Βανδάλισαν εικόνα της Παναγίας σε Δημοτικό Σχολείο
Η ζημιά στην εικόνα, πέρα από υλική, έχει και συμβολική διάσταση
Προβληματισμό έχει προκαλέσει το περιστατικό βανδαλισμού, που σημειώθηκε σε αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στο Χολαργό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα εισήλθαν στο σχολείο από ανασφάλιστο παράθυρο και περιεργάστηκαν αντικείμενα που φυλάσσονταν σε ντουλάπα.
Ωστόσο το ενδιαφέρον τους απέσπασε μια εικόνα της Παναγίας την οποία έσπασαν , αφήνοντας πίσω τους ένα σκηνικό βεβήλωσης.
Η ζημιά στην εικόνα, πέρα από υλική, έχει και συμβολική διάσταση, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.
