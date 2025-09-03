Εφιάλτης σε πολυκατοικία: Η αστυνομία άκουσε τις κραυγές 26χρονης και την έσωσε από τους διαρρήκτες

Η παρατηρητικότητα δύο αστυνομικών της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη έσωσε μια 26χρονη γυναίκα από βέβαιο κίνδυνο, όταν διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι της.

Χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε μια πολυκατοικία στην οδό Οδυσσέως, καθώς ένας ένοικος κατήγγειλε πως είδε ένα ύποπτο άτομο. Ανεβαίνοντας στον έβδομο όροφο, δεν βρήκαν κανέναν. Ενώ κατέβαιναν, όμως, άκουσαν έναν αχνό ήχο, ένα βογγητό, που τους κίνησε την περιέργεια.

Πλησιάζοντας την πόρτα ενός διαμερίσματος, χτύπησαν με δύναμη. Τότε ακούστηκε ξεκάθαρα η φωνή της κοπέλας να φωνάζει «Βοήθεια!». Οι αστυνομικοί φώναξαν «Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα», και δευτερόλεπτα αργότερα ένας άντρας με καλυμμένο πρόσωπο βγήκε από το διαμέρισμα. Τον ακινητοποίησαν αμέσως. Ένας δεύτερος δράστης, που κρυβόταν στην τουαλέτα, συνελήφθη επίσης με τη βοήθεια άλλων συναδέλφων.

Η 26χρονη, ανακουφισμένη, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την άμεση επέμβασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, αποκαλύφθηκε πως είχε αφήσει την πόρτα μισάνοιχτη περιμένοντας την παρέα της, αλλά στη θέση τους εισέβαλαν οι δύο κακοποιοί. Η νεαρή κοπέλα, ακούγοντας τα βήματα των αστυνομικών, βρήκε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια.

Οι δύο δράστες οδηγήθηκαν στο κρατητήριο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για απόπειρα ληστείας, σωματική βλάβη και άλλα αδικήματα.

