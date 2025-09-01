Θρασύτατη διάρρηξη στο κέντρο της Αθήνας – Έκαναν «φτερά» κοσμήματα και τσάντα Louis Vuitton

Oi Αρχές να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών

Κατερίνα Ρίστα

1'
Οδηγός δεν πίστευε στα μάτια του όταν βρήκε το αυτοκίνητό του παραβιασμένο στην οδό Μητσαίων, στην καρδιά της Αθήνας.

Άγνωστοι δράστες έσπασαν το πίσω αριστερό τζάμι και μέσα σε λίγα λεπτά άδειασαν το εσωτερικό του οχήματος, με τη λεία τους να ξεπερνά τις 22.000 ευρώ.

Συγκεκριμενα άρπαξαν κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ, μία τσάντα Louis Vuitton 2.000 ευρώ, δύο MacBook τελευταίας τεχνολογίας αλλά και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα του θύματος.

Η θρασύτητα των δραστών προκαλεί ανησυχία, αφού έδρασαν ανενόχλητοι, μέρα μεσημέρι, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης!

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Ακροπόλεως, με τις Αρχές να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών οι οποίοι δεν αποκλείεται να αποτελούν μέλη σπείρας που «γδύνουν» αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας.

