Χανιά: Στόχος διαρρηκτών το εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου στο Βαρύπετρο - Βρήκαν άδειο το παγκάρι

Στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στην Όαση Αγυιάς στο Βαρύπετρο, εισέβαλλαν τα ξημερώματα της Τρίτης άγνωστοι δράστες παραβιάζοντας την πόρτα του ναού.

Στόχος των ιερόσυλων που διέρρηξαν το ναό την παραμονή της εορτής του, ήταν το παγκάρι, το οποίο ωστόσο βρήκαν άδειο.

Ο ιερέας του ναού, Ελευθέριος Ξεκουκουλωτάκης ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες.