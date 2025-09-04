Αποκλειστικό Newsbomb: Συμμορία εισέβαλε σε διώροφη κατοικία στη Γλυφάδα
Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών
Θρασύτατη διάρρηξη σημειώθηκε σε διώροφη κατοικία στα νότια προάστια.
Άγνωστοι δράστες παραβίασαν την πόρτα του μπαλκονιού, μπήκαν στο σπίτι και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο που εντόπισαν στο υπνοδωμάτιο.
Μέσα στο χρηματοκιβώτιο υπήρχαν 2.000 ευρώ σε μετρητά, δύο ρολόγια μεγάλης αξίας και δεκάδες κοσμήματα. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι διαρρήκτες φεύγοντας πήραν και το κλειδί πολυτελούς οχήματος που ήταν σταθμευμένο στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του σπιτιού.
Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζεται αν είχαν χαρτογραφήσει το σπίτι πριν τη «χτυπήσουν».
