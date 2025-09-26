Ημέρα σχολικού αθλητισμού: Τι ισχύει για τα σχολεία και τις απουσίες - Οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική σήμερα στα σχολεία - Τι ισχύει για την ημέρα σχολικού αθλητισμού 

Newsbomb

Ημέρα σχολικού αθλητισμού: Τι ισχύει για τα σχολεία και τις απουσίες - Οι εξαιρέσεις
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα σχολεία γιορτάζουν σήμερα την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Έτσι, διεξάγονται δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα.

Επομένως, οι μαθητές από το πρωί προσήλθαν στα σχολεία χωρίς τσάντα, αφού τα μαθήματα δεν γίνονται κανονικά. Αντιθέτως, έχουν οργανωθεί αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Η ημέρα έχει στόχο να κινητοποιήσει τα παιδιά σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, να ενισχύσει τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να περιορίσει τον καθιστικό τρόπο ζωής και την υπερβολική ενασχόληση με τις οθόνες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί απουσιολόγιο με τις απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες.

Εξάλλου σύμφωνα και με το σχολικό πρωτόκολλο απουσία από αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Οι δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε προαύλια, γυμναστήρια, πάρκα ή άλλους ασφαλείς δημόσιους χώρους, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο, η ημέρα γίνεται μια ευκαιρία για όλους τους μαθητές να βιώσουν τον αθλητισμό με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο, ακόμη κι αν σε κάποιες περιπτώσεις χρειαστεί να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα.

Πάντως, τα σχολεία που δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές - όπως προαύλιο ή γυμναστήριο, θα κάνουν κανονικά μαθήματα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Porsche κάνει πίσω στα ηλεκτρικά, την… πληρώνει η VW

10:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανατροπή και ανακοίνωσε Ντιλικινά για δύο χρόνια

10:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Sports Party* με τον αγώνα Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

25 χρόνια από το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα»: «Στις Πόρτες της Πάρου πέθανα και ξαναγεννήθηκα»

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Προσλαμβάνονται Ρομά ως αστυνομικοί για τους καταυλισμούς - Η αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μπαλκόνι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης - Δείτε εικόνες

10:22LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η κρίσιμη ψηφοφορία της EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τόνι Μπλερ πιθανός μελλοντικός ηγέτης της Λωρίδας της Γάζας βάσει σχεδίου Τραμπ

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

10:09LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Η τηλεθέαση, η συγκινητική αφιέρωση στην Ηρώ Καρυοφύλλη και οι σκηνές που συγκλόνισαν

09:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη, η στάση σου επαναστατική

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τι προκαλεί την επιδείνωση του καιρού – Το μεσημέρι Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ

09:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης σε ΟΣΕ: Μην προσφύγετε κατά της απόφασης για αποζημιώσεις 4 μελών οικογένειας θύματος των Τεμπών

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Microsoft: «Μπλόκο» σε υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός στρατός - Χρησιμοποιούνταν για τη μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη ημέρα στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά τη συνάντηση Ερντογάν- Τραμπ: Πέντε ειδικοί απαντούν

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Toyota Corolla Cross στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του σκιφ ο Ντούσκος - Πότε είναι ο αγώνας

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αγνώστου ταυτότητας drones πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Νόμιμα τα τατουάζ από μη επαγγελματίες υγείας για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο μεγάλο deal ΗΠΑ - Τουρκίας είναι γεγονός: Αγορά αεροσκαφών της Boeing από την Turkish Airlines

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

10:30ΕΛΛΑΔΑ

25 χρόνια από το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα»: «Στις Πόρτες της Πάρου πέθανα και ξαναγεννήθηκα»

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη ημέρα στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά τη συνάντηση Ερντογάν- Τραμπ: Πέντε ειδικοί απαντούν

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Προσλαμβάνονται Ρομά ως αστυνομικοί για τους καταυλισμούς - Η αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

10:09LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Η τηλεθέαση, η συγκινητική αφιέρωση στην Ηρώ Καρυοφύλλη και οι σκηνές που συγκλόνισαν

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες - Τι μισθό λάμβανε

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τι προκαλεί την επιδείνωση του καιρού – Το μεσημέρι Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλί Σαμπάντζι: Η ιστορία του Τούρκου μεγιστάνα – Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με την κληρονόμο της δυναστείας Ντογάν

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το εκθαμβωτικό νυφικό με τα 10.000 μαργαριτάρια που έγινε σύμβολο στη μεταπολεμική Βρετανία

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η θεαματική πτώση του Σαρκοζί σημείο καμπής στη μάχη της Γαλλίας κατά της διαφθοράς

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού το πάει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας; Το νέο κόμμα και οι εισηγήσεις των συνεργατών του

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τα «γκουρμέ» του Λευκού Οίκου στα all inclusive της Κέρκυρας: Το success story του Έλληνα μετρ που έβαλε τον «νόστο» για τη χώρα του πάνω από όλα

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μπαλκόνι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ