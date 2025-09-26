Ημέρα σχολικού αθλητισμού: Τι ισχύει για τα σχολεία και τις απουσίες - Οι εξαιρέσεις

Τα σχολεία γιορτάζουν σήμερα την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Έτσι, διεξάγονται δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα.

Επομένως, οι μαθητές από το πρωί προσήλθαν στα σχολεία χωρίς τσάντα, αφού τα μαθήματα δεν γίνονται κανονικά. Αντιθέτως, έχουν οργανωθεί αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Η ημέρα έχει στόχο να κινητοποιήσει τα παιδιά σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, να ενισχύσει τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να περιορίσει τον καθιστικό τρόπο ζωής και την υπερβολική ενασχόληση με τις οθόνες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί απουσιολόγιο με τις απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες.

Εξάλλου σύμφωνα και με το σχολικό πρωτόκολλο απουσία από αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Οι δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε προαύλια, γυμναστήρια, πάρκα ή άλλους ασφαλείς δημόσιους χώρους, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο, η ημέρα γίνεται μια ευκαιρία για όλους τους μαθητές να βιώσουν τον αθλητισμό με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο, ακόμη κι αν σε κάποιες περιπτώσεις χρειαστεί να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα.

Πάντως, τα σχολεία που δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές - όπως προαύλιο ή γυμναστήριο, θα κάνουν κανονικά μαθήματα.