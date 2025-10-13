Ραφήνα: Εικόνες καταστροφής στο Γυμνάσιο - Ζημιές και βανδαλισμοί μετά την κατάληψη

Σημαντικές ζημιές και εκτεταμένοι βανδαλισμοί διαπιστώθηκαν στις υποδομές και τις αίθουσες του Γυμνασίου Ραφήνας αμέσως μετά τη λήξη της πρόσφατης κατάληψης του σχολείου.

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου εξέφρασε την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή του για τις φθορές που προκλήθηκαν από άγνωστα, μέχρι στιγμής, άτομα. Όπως διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη της Δημάρχου, Δήμητρας Τσεβά, και συνεργείων του Δήμου, οι εικόνες ήταν καταστροφικές: σπασμένος σχολικός εξοπλισμός, φθαρμένες αίθουσες και κατεστραμμένες υποδομές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το irafina.gr, η καταστροφή ανέτρεψε τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής, η οποία είχε ολοκληρώσει εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με σκοπό την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος μάθησης.

Η Δήμαρχος δήλωσε σχετικά: «Το σχολείο είναι χώρος μάθησης, δημιουργίας και σεβασμού», τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει τη στήριξη στην εκπαιδευτική κοινότητα, προστατεύοντας τις υποδομές.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών. Παράλληλα, ο Δήμος συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων, καθώς και για τη λήψη μέτρων πρόληψης, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.