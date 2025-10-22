Αλλαγές στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο – Τι προβλέπεται για κάθε τάξη

Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων όλων των τάξεων του Λυκείου φέρνει νέα ρύθμιση που εντάχτηκε στον νόμο 5237/2025 – ΦΕΚ 176/Α/13-10-2025 και ψηφίστηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

Οι μεταβολές βρίσκονται στο άρθρο 37 και μεταξύ άλλων προβλέπουν: Την παραπομπή των μαθητών που δεν πετυχαίνουν τον Γενικό Μέσο Όρο στις απολυτήριες εξετάσεις τον Σεπτέμβριο για νέες εξετάσεις και πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά.

Μέχρι τώρα, οι μαθητές Α’ και Β’ λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτύγχαναν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλάμβαναν τη φοίτηση. Επίσης, προβλέπεται ότι οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά ή και προφορικά ανάλογα με την ομάδα μαθημάτων τους.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής:

Α’ και Β’ Λυκείου

Στο άρθρο 112 του ν. 4610/2019 (Α' 70), περί προαγωγής, απόλυσης και απόρριψης μαθητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2, το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται, β) στην περ. α) της παρ. 3, το ενδέκατο εδάφιο διαγράφεται, και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 112, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

Οι αλλαγές για τη Γ’ Λυκείου

α) Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

β) Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α' της παραγράφου αυτής, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από δέκα (10).

Οι μαθητές που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης μπορούν:

αα) να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου.

ββ) να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι περιπτώσεις αα’ και ββ’ ισχύουν και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.