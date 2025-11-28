Πανελλήνιες 2026: Από σήμερα η υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους.

Πανελλήνιες 2026: Από σήμερα η υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Στην ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2026 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), μπορούν να προχωρήσουν από σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το υπουργείο Παιδείας, η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και δεν θα δοθεί παράταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές ή απόφοιτοι μπορούν να προμηθεύονται τη σχετική Αίτηση - Δήλωση είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχονται στο Λύκειό τους, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Στην ίδια προθεσμία (από Παρασκευή 28-11-2025 ως και Δευτέρα 22-12-2025), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, αναφορικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην ίδια προθεσμία (28-11-2025 ως και 22-12-2025).

Σημειώνεται, επίσης, ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2026. Οι παραπάνω προκηρύξεις αναρτώνται στις επίσημες ιστοσελίδες των συναρμόδιων Υπουργείων.

Όσον αφορά στους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

Επισημαίνεται, δε, ότι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2024 ή το 2025 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Η ομάδα αυτή των υποψηφίων δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2026).

Επισημαίνεται επόπτης, ότι οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2024, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2025, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025.

Τέλος, όσοι υποψήφιοι, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση. Οι υποψήφιοι αυτής της ειδικής κατηγορίας (που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς των νοσοκομείων), δύνανται να υποβάλλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Αν ωστόσο κάποιος από τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλει την Αίτηση-Δήλωση της παρούσας ώστε να μπορεί να συμμετάσχει κανονικά και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

  • Η εγκύκλιος της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΓΕΛ, πατήστε ΕΔΩ
  • Η εγκύκλιος της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ, πατήστε ΕΔΩ
  • Η εγκύκλιος για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πατήστε ΕΔΩ.

