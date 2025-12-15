Υποτροφίες μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικής έρευνας από το Ίδρυμα Μποδοσάκη - Ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 από το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούν:

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω του 54ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών

στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω του 54ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών Μεταδιδακτορική Έρευνα στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου»

στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου» Τη βραχυχρόνια επίσκεψη σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού για τη μελέτη των διεθνών ερευνητικών τάσεων, τον εμπλουτισμό της επιστημονικής έρευνας και την προώθηση της διεθνούς δικτύωσης προς Επιστήμονες Ερευνητές.

Με πάνω από μισό αιώνα προσφοράς, το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεχίζει να υποδέχεται και να διαχειρίζεται και πόρους τρίτων (φορέων, άλλων Ιδρυμάτων και ιδιωτών) στα Προγράμματα Υποτροφιών του, οι οποίοι επιθυμούν να χορηγήσουν υποτροφίες σε αριστούχους σπουδαστές. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν και τη φετινή χρονιά οι «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού», δύο υποτροφίες κατ’ ελάχιστον για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των Βιοεπιστημών, που προκηρύσσονται και χορηγούνται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη με δωρεά ιδιώτη.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Οι άριστες επιδόσεις είναι ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή των υποψηφίων, αλλά όχι το μόνο. Στη βάση της φιλοσοφίας του Ιδρύματος βρίσκεται η υποστήριξη των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση. Συνεπώς, η αξιολόγηση των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε νέου βαραίνει εξίσου με τις επιδόσεις ως κριτήριο. Επιπρόσθετα, μέσα από τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης συν-αξιολογείται και η προσωπικότητα των υποψηφίων.

Το 54ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, με προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας την 24η Φεβρουαρίου 2026, απευθύνεται σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αφορά σε επιδιωκόμενες Μεταπτυχιακές Σπουδές στα πεδία των Βιοεπιστημών, των Εφαρμοσμένων Τεχνολογικών Επιστημών και των Κοινωνικών Επιστημών.

Το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου», στηρίζει αδιάλειπτα από το 2008 τη μεταδιδακτορική έρευνα στις Βασικές Επιστήμες, τις Βιοεπιστήμες, τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες και την Τεχνολογία και χορηγεί τέσσερις υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 17η Μαρτίου 2026.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές, ενθαρρύνει νέες συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας στους νέους ερευνητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, να εξοικειωθούν με σύγχρονες μεθοδολογίες και να επιστρέψουν στην Ελλάδα με εμπειρία που ενισχύει την επιστημονική πρόοδο και το κοινωνικό όφελος. Το Πρόγραμμα αφορά σε βραχυχρόνιες υποτροφίες έως έξι μηνών προς ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στις Βασικές Επιστήμες, τις Βιοεπιστήμες και τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες/Τεχνολογία και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2026.

Τα επιστημονικά πεδία των υποτροφιών

Στόχος του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι να υποστηρίξει νέους επιστήμονες που επιθυμούν να συμβάλουν με έργο και ιδέες στο αύριο. Οι υποτροφίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων — από τη βιοϊατρική τεχνολογία, τη μοριακή ιατρική και τη βιοκαινοτομία, στη μηχανική μάθηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη νανοτεχνολογία και τη διαχείριση φυσικών πόρων, αλλά και στη διοίκηση επιχειρήσεων, φορέων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Όπως δηλώνει η Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη Αθηνά Δεσύπρη: «Κάθε νέος κύκλος υποτροφιών αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Με τη υποστήριξη των σπουδών και της έρευνας των υποτρόφων μας, καλλιεργούμε το έδαφος στο οποίο αναπτύσσονται νέες ιδέες και επιστημονικές λύσεις με ευεργετικό αντίκτυπο για την κοινωνία. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάθε χρόνο περισσότεροι ιδιώτες, φορείς και Ιδρύματα εμπιστεύονται το έργο μας και συμμετέχουν μαζί μας στη στήριξη της επόμενης γενιάς επιστημόνων.»