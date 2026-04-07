Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

Η διάρκεια φιλοξενίας κάθε παιδιού είναι 14 ημέρες, σε μία από τις τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων
Οι εγγραφές για τις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων ξεκίνησαν. Αφορούν παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών (που γεννήθηκαν μεταξύ 2014-2020), τα οποία μέσα στο καταπράσινο περιβάλλον του Αγίου Ανδρέα Αττικής, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική κατασκηνωτική εμπειρία στη φύση, με δημιουργία, παιχνίδι και μάθηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα camps.cityofathens.gr ή στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, κατόπιν ραντεβού, το οποίο κλείνεται ηλεκτρονικά στο rantevou.cityofathens.gr ή τηλεφωνικά.

Το πρόγραμμα των Παιδικών Εξοχών προσφέρει ένα πλούσιο φάσμα δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα, την άθληση και τη βιωματική μάθηση: Ζωγραφική, θεατρική και μουσική ομάδα, χορωδία, αστρονομία, περιβαλλοντικό πρόγραμμα, αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδόσφαιρο, τένις, μπιτς-βόλεϊ, βόλεϊ, πινγκ-πονγκ, πισίνα, σκάκι, καθώς και βραδινή ψυχαγωγία (πάρτι, σινεμά, θεατρικές παραστάσεις).

Μέσα από αυτές τις δράσεις, τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνεργαστούν, να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν την αυτονομία τους.

Η διάρκεια φιλοξενίας κάθε παιδιού είναι 14 ημέρες, σε μία από τις τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους.

Α' περίοδος

  • Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ
  • Άφιξη: Παρασκευή 26-06-2026
  • Αναχώρηση: Πέμπτη 09-07-2026

Β' περίοδος

  • Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ
  • Άφιξη: Κυριακή 12-07-2026
  • Αναχώρηση: Σάββατο 25-07-2026

Γ' περίοδος

  • Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ
  • Άφιξη: Τρίτη 28-07-2026
  • Αναχώρηση: Δευτέρα 10-08-2026

Δ' περίοδος

  • Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και παιδιά συλλόγων ΑμεΑ
  • Άφιξη: Τετάρτη 12-08-2026
  • Αναχώρηση: Τρίτη 25-08-2026

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί νέους και νέες για τη στελέχωση των Παιδικών Εξοχών. Συγκεκριμένα, αναζητά με εμπειρία στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία κατασκηνώσεων:

  • Αρχηγό: ηλικίας άνω των 30 ετών
  • Βοηθούς αρχηγού: ηλικίας άνω των 25 ετών

Επίσης, καλεί υπεύθυνα και συνεργάσιμα άτομα με κατασκηνωτική εμπειρία και αγάπη για τα παιδιά, για τη στελέχωση των Παιδικών Εξοχών:

  • Υπαρχηγοί: ηλικίας 25-45 ετών
  • Κοινοτάρχες: ηλικίας 18 ετών (συμπληρωμένο το 18ο έτος) έως 30 ετών
  • Ομαδάρχες: ηλικίας 16 ετών (απόφοιτοι Β' Λυκείου) έως 26 ετών

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή σε οικήματα εντός των εγκαταστάσεων, σε καταπράσινο περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα, χρηματική αποζημίωση για την κοινωνική και εκπαιδευτική τους προσφορά και βεβαίωση συμμετοχής.

