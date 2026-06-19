Πανελλήνιες 2026: Στις 25 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 ΘΑ ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο, έχει ήδη αποσταλεί σχετική οδηγία προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης των γραπτών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Η ανακοίνωση των βαθμών αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για χιλιάδες υποψηφίους, οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.