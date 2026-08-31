Ανοίγει η πλατφόρμα diek.it.minedu.gov.gr: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές στις ΣΑΕΚ
Υπενθυμίζεται, ότι η φοίτηση στις ΣΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας παρέχεται δωρεάν
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- Η ηλεκτρονική πλαφόρμα για υποβολή αιτήσεων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) ανοίγει από 1η έως 11 Σεπτεμβρίου 2026.
- Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν έως τρεις ειδικότητες και πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ταυτοποίηση και μοριοδότηση.
- Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ παρέχεται δωρεάν και οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα χωρίς επιπλέον διαδικασίες.
- Οι αιτήσεις για Άτομα με Αναπηρία γίνονται στις αντίστοιχες ΣΑΕΚ από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου 2026 με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
- Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο σε συναφείς ειδικότητες των ΣΑΕΚ, υποβάλλοντας αίτηση από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.
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