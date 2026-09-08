Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Για λίγο ακόμα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία

Μέχρι σήμερα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Γιάννης Φιλιππάκος

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Για λίγο ακόμα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η υποβολή αιτήσεων για τη συμπληρωματική διαδικασία εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία λήγει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00 π.μ. μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • Η διαδικασία αφορά την κάλυψη κενών θέσεων σε Β' τάξη Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και κενών στην Α' τάξη όπου έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων.
  • Οι εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 με γραπτή δοκιμασία γνώσεων και δεξιοτήτων στα επιλεγόμενα σχολεία.
  • Στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων θα λειτουργήσουν 20 σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2026-2027, με νέες προσθήκες σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.
  • Μαθητές που ήδη φοιτούν σε Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη συμπληρωματική διαδικασία.
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Νέα δυνατότητα εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία δόθηκε για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.) ανακοίνωσε τη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.gov.gr/el/services/1002438/sumpleromatikes-eksetaseis-gia-ten-kalupse-kenon-theseon-sta-demosia-onaseia-skholeia-dem-o-s

Η διαδικασία αφορά σε συγκεκριμένα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ανά την Ελλάδα, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο την κάλυψη κενών/κενούμενων θέσεων μαθητών/μαθητριών στην Β΄ τάξη των Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και των κενών θέσεων της Α΄ τάξης Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας, επιλέγοντας έως και ένα Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο, μεταξύ εκείνων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που ήδη φοιτούν σε άλλο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο.

Στην ίδια πλατφόρμα, μαθητές και οι μαθήτριες θα βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο εκάστοτε ΔΗΜ.Ω.Σ. επιλογής των μαθητών/τριών μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την έναρξη του διδακτικού έτους.

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών έχει οριστεί έως τις 09:00 και με ώρα έναρξης εξετάσεων τις 10:00.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 20 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα - 10 Γυμνάσια και 10 Γενικά Λύκεια - θα λειτουργήσουν απο το τρέχον σχολικό έτος, 2026-27, στο δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ. Στις δώδεκα σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν το 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, έρχονται να προστεθούν οκτώ ακόμη, σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

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