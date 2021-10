Ο Γιώργος Παπανδρέου θέλει να τον σηκώσουν στα... χέρια - Mind the GAP σύντροφοι

Mind the GAP

Η αιφνίδια παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ δημιουργεί συνθήκες μπαχαλοποίησης της διαδικασίας που μόνο καλό δεν κάνουν στη Χαρίλαου Τρικούπη - Τρίβουν τα χέρια τους ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ενδεχόμενο απαξίωσης της εκλογικής διαδικασίας στο ΚΙΝΑΛ.

Με ένα απλό SMS και μια θολή ανακοίνωση του τύπου «είμαι εδώ για να με σηκώσετε στα χέρια», ο Γιώργος Παπανδρέου επιχειρεί να ελέγξει τις εσωτερικές διαδικασίες κινούμενος στο όριο της νομιμότητας όπως αυτή περιγράφεται από το καταστατικό του κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχοντας κατά νου ότι έχει περίπου κληρονομήσει το κόμμα με οθωμανικά χρυσόβουλα έκρινε ότι με ένα απλό SMS στην ασθενή Φώφη Γεννηματά, νομιμοποιείται να ελέγξει ο ίδιος τις διαδικασίες στο κόμμα και να τις παγώσει, όπως όλα δείχνουν. Όλα τα παραπάνω βέβαια τα κάνει επικαλούμενος την γνωστή καραμέλα περί της Ενότητας της Προοδευτικής Παράταξης.

Αυτόκλητος υπερασπιστής της ενότητας. Άλλο πάλι και τούτο...

Διαβάζοντας προσεκτικά την ανακοίνωση που εξέδωσε ένας έμπειρος παρατηρητής μπορεί να διαπιστώσει ότι ο κ. Παπανδρέου δεν χρησιμοποιεί πουθενά τη λέξη Κίνημα Αλλαγής, κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Επίσης, στο τέλος της ανακοίνωσης αφήνει να εννοηθούν οι προθέσεις του αφού αναφέρει ότι σε αυτή την προσπάθεια «είμαστε όλοι πρωταγωνιστές». Βάζει δηλαδή τον εαυτό του στο κάδρο των πρωταγωνιστών, αλλά αρνείται να κατέβει στην κούρσα της σταυροδοσίας. Γι' αυτό και ζητά να δει τους υποψήφιους one by one και όχι όλους μαζί.

Αν πραγματικά ενδιαφερόταν ο κ. Παπανδρέου για την ενότητα θα τους φώναζε όλους μαζί και απλά θα τους ζητούσε να κινηθούν με διαφάνεια και αξιοπρέπεια. Όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο κ. Παπανδρέου επιθυμεί να πείσει τους περισσότερους υποψήφιους να κάνουν πίσω προκειμένου να δημιουργήσει μια δική του παράσταση νίκης. Γνωρίζει όμως, πολύ καλά, ότι τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.

Μπορεί άραγε ο κ. Παπανδρέου να επηρεάσει τις εξελίξεις ή να βγει μπροστά; Προφανώς όχι. Είναι ο άνθρωπος που κουβαλάει στις πλάτες του την παράδοση της χώρας στο ΔΝΤ και στους δανειστές. Είναι ο άνθρωπος που εγκατέλειψε την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ και την πλήρη διάλυση του κόμματος. Τώρα επιθυμεί να επιστρέψει στα πράγματα περίπου ως Μεσσίας και να εκλεγεί δια βοής. Αστεία πράγματα.

Ένας πολιτικός που σέβεται τον εαυτό του, το κόμμα του και την πατρίδα του πρέπει να έχει τα κότσια να ζητάει σταυρό. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού... Αφήστε δε που με όλες αυτές τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις τρίβουν τα χέρια τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ξεκάθαρα πράγματα: Πρώτος κερδισμένος από το διαφαινόμενο μπάχαλο που επιχειρείται στο ΚΙΝΑΛ είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα, θα πάρει αρκετούς πόντους από την εκλογική δεξαμενή του ΚΙΝΑΛ, αφού είναι προφανές ότι όλες αυτές οι θολές κινήσεις του ΓΑΠ υποβαθμίζουν το κόμμα ως πολιτική οντότητα και επιχειρούν πάλι να το μετατρέψουν από ένα ανεξάρτητο πολιτικό φορέα, σε ένα κληροδότημα. Κάτι σαν οικογενειακό περιουσιακό στοιχείο ή σαν οθωμανικό χρυσόβουλο.

Αυτό το τελευταίο είναι ότι πιο γραφικό έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις στο εκλογικό σώμα. Προφανώς μεγάλη ευθύνη φέρουν και οι έξι υποψήφιοι. Αλλά ok, αυτά είναι δικά τους ζητήματα. Κερδισμένος πάντως σε πρώτη φάση θα είναι ο Αλέξης, αφού επαναλαμβάνω δεν θα χρειαστεί να κάμει τίποτα. Στο πιάτο θα το πάρει...

Κέρδος έχει βέβαια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήδη έχει τεράστια αποδοχή στην εκλογική δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό γιατί εδώ και χρόνια η δημοσιογραφική πιάτσα έχει κολλήσει στο Γιώργο την ταμπέλα: Mind the GAP. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σύντροφοι.

