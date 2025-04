Τσίπρας: Οι τρεις άξονες που πρότεινε από το Harvard για την επανάκαμψη των προοδευτικών δυνάμεων

Τρεις κεντρικούς άξονες που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην επανάκαμψη των προοδευτικών δυνάμεων και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Harvard Kennedy School.



Η συγκεκριμένη ομιλία έγινε στο πλαίσιο του κύκλου σεμιναρίων «Διπλωματικοί διάλογοι» που συντονίστηκε από τον καθηγητή Daniel Ζiblatt και συνδιοργανώθηκε με το Center for European Studies, το Institute of Politics και το Center for Public Leadership και είχε τίτλο «Το μέλλον των προοδευτικών δυνάμεων σε έναν Κόσμο σε Κρίση».



Οι τρεις κεντρικοί άξονες που προτείνει είναι οι εξής:



1. Κοινωνική δικαιοσύνη και αντιμετώπιση των ανισοτήτων, με σύγκρουση με ολιγαρχικά συμφέροντα, επιθετική φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και ανάπτυξη στη βάση «προοδευτικού οικονομικού πατριωτισμού.



Προτεραιοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων. Τόσο μέσω της σύγκρουσης με ολιγαρχικά οικονομικά συμφέροντα που έχουν αυξανόμενο ρόλο στην πολιτική εξουσία, όσο και προτάσσοντας έναν «προοδευτικό οικονομικό πατριωτισμό που θα αξιοποιεί με βιώσιμο τρόπο τις εθνικές δυνατότητες κάθε χώρας σε ανθρώπινο δυναμικό και φυσικούς πόρους, παράλληλα με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σε μια ψηφιακή εποχή» όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά.



2. Προστασία της ανθρώπινης ασφάλειας σε όλες της τις εκφάνσεις με θωράκιση της κρατικής ανθεκτικότητας για αντιμετώπιση προκλήσεων.



Κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να οικειοποιηθούν την έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας, σε μια εποχή πολυκρίσεων και αποσταθεροποίησης, «προτάσσοντας την σημασία της κρατικής ανθεκτικότητας, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και των αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως είναι η προώθηση της παγκόσμιας και περιφερειακής ειρήνης, η κλιματική κρίση, οι πανδημίες και η διαχείριση προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών».



«Ο συνδυασμός του πρώτου και του δεύτερου άξονα έχουν κατά τη γνώμη μου έναν κοινό παρονομαστή: Την επιθετική φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Αν αυτό δεν αποτελέσει ξεκάθαρα τη πρωταρχική επιδίωξη των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, δεν θα καταφέρουν ούτε να διαφοροποιηθούν από τη δεξιά ούτε να δημιουργήσουν μια ρεαλιστική προσδοκία εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό το σημείο της παρέμβασής του.



3. Ανάδειξη ενός νέου προοδευτικού οράματος και δημιουργία νέου κινήματος για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.



Ανάγκη για την οικοδόμηση ενός τρίτου κινήματος για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, μετά το κίνημα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και του πολέμου στο Ιράκ πριν 30 χρόνια και το κίνημα κατά της Wall Street και της λιτότητας, στις ευρωπαϊκές πλατείες, πριν 15 χρόνια.



Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις αιτίες στις οποίες οφείλεται η απομάκρυνση των λαϊκών στρωμάτων από τις προοδευτικές δυνάμεις.



Όπως εξήγησε, το φαινόμενο οφείλεται στη σταδιακή μετατόπισή τους προς τα δεξιά τη δεκαετία ‘90 με αποτέλεσμα να υπάρχει η αίσθηση ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ κεντροαριστερών και κεντροδεξιών κομμάτων.



Μια δεύτερη αιτία της απομάκρυνσης οφείλεται στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και μετά, στο γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας που προκάλεσαν αλλεπάλληλες κρίσεις που οδήγησαν σε μια βαθύτατη αμφισβήτηση των δυνατοτήτων των δυτικών κρατών, όχι μόνο να κάνουν την ζωή των πολιτών τους καλύτερη, αλλά ακόμα και να προστατέψουν τη ζωή και τα κεκτημένα τους.



«Σας θυμίζω ότι σταθήκαμε μαζί κατά της εξουσίας της Wall Street και των τραπεζιτών που μας οδήγησαν στην κρίση, πριν 15 χρόνια. Με το κίνημα Occupy Wall street στις ΗΠΑ και το κίνημα των πλατειών ενάντια στη λιτότητα στην Ευρώπη. Σήμερα, λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα τρίτο κίνημα, αυτή τη φορά για Δικαιοσύνη και Δημοκρατία. Που θα σταθεί απέναντι στη διεύρυνση των ανισοτήτων, τον αυταρχισμό και τον εθνικισμό. Τον πόλεμο και τον ρατσισμό.



»Απέναντι στη χειραγώγηση της γνώσης και της πληροφόρησης μέσα από τον έλεγχο της τεχνικής νοημοσύνης, απέναντι στη καταστροφή του πλανήτη και της ζωής, απέναντι στην ανεξέλεγκτη δράση των πολυεκατομμυριούχων σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας, σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη», ανέφερε καταληκτικά ο Αλέξης Τσίπρας.

