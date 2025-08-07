ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντεθνικές οι θέσεις στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη για το τουρκολυβικό

Αν και επίσημα έχουμε μπει σε mood διακοπών κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξίφη τους όχι μόνο για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το περίφημο τουρκολυβικό μνημόνιο

Κώστας Τσιτούνας

Το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς επέλεξαν να ανοίξουν νέο μέτωπο, ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ μετά τις σκληρές ανακοινώσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης τόσο με την Αίγυπτο όσο και με τη Λιβύη αγγίζουν τα όρια της ήττας.

Αυτό βέβαια που εξόργισε την κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε δημόσιες δηλώσεις τους υποστήριξαν ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο παράγει έννομα αποτελέσματα.

Το γραφείο Τύπου της ΝΔ αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Μαρίας Απατζίδη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και σε αυτές που πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γιάννης Μανιάτης, ζητώντας «να ξεκαθαρίσουν επιτέλους τη θέση τους και ας φροντίσουν να την επικοινωνήσουν στα στελέχη τους».

Οι τοποθετήσεις αυτές των πράσινων στελεχών ήταν αρκετές για να φέρουν τη Νέα Δημοκρατία σε θέση μάχης και να μιλήσει για αντεθνική στάση. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΝΔ αναφέρει:

«Εδώ και δύο μέρες παρακολουθούμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκφράζουν διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που δεν αναγνωρίζει καμία χώρα στον κόσμο και το έχει καταδικάσει με τον πλέον επίσημο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην αρχή, η κα Απατζίδη δήλωσε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράγει έννομα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, με καθυστέρηση πολλών ωρών, ο κ. Τσουκαλάς το χαρακτήρισε μεν άκυρο, αλλά δεν βρήκε ούτε μία κουβέντα καταδίκης για την κα Απατζίδη, καλύπτοντας ουσιαστικά την επικίνδυνη θέση την οποία διατύπωσε.

Σήμερα, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης δήλωσε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο «είναι σαφές ότι παράγει αποτελέσματα, τα οποία εκμεταλλεύεται η Τουρκία, με βάση μια παράνομη συμφωνία… Εγώ είπα ότι παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, δεν είπα έννομα…».

Δεν θα είχαμε ασχοληθεί περαιτέρω με την σύγχυση που επικρατεί για το θέμα στο ΠΑΣΟΚ, εάν δεν άφηνε ανοιχτό το παράθυρο υιοθέτησης μιας αντεθνικής θέσης και μάλιστα, μετά τη σημερινή επικίνδυνη αποστροφή Μανιάτη, από έναν εκπρόσωπο της χώρας στο ευρωκοινοβούλιο.

Ας ξεκαθαρίσουν επιτέλους τη θέση τους και ας φροντίσουν να την επικοινωνήσουν στα στελέχη τους. Και ας καταλάβουν, επιτέλους, ότι με τα εθνικά θέματα δεν παίζουμε».

Σκληρή απάντηση στην ανακοίνωση της ΝΔ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο έδωσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τονίζοντας πως «τέτοιο πανικό ειλικρινά δεν περιμέναμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Όπως υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η ΝΔ «έφτασε στο σημείο να επιμερίζει αντεθνική στάση στο ΠΑΣΟΚ και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη που ως υπουργός το 2011 με τον νόμο που θεσμοθέτησε, διασφάλισε τα εθνικά συμφέροντα και έβαλε τις βάσεις για την εθνική νομική κατοχύρωση έναντι όλων των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «πολύ περισσότερο, που δεκάδες φορές ως ευρωβουλευτής έχει καταδικάσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, έχει ζητήσει τη λήψη μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει αναδείξει την ολιγωρία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστεί τα εθνικά δίκαια, σε μια τουρκική παρανομία που έγινε στη διάρκεια της δικής της διακυβέρνησης».

Τέλος, επισημαίνει πως «η πολιτική τους απελπισία είναι τέτοια ώστε …“αγνόησαν” ότι ο Γιάννης Μανιάτης τουλάχιστον δύο φορές στη συγκεκριμένη συνέντευξή του τόνισε ότι ένα παράνομο μνημόνιο παράγει μόνο παράνομα αποτελέσματα. Ντράπηκε και η ντροπή με τον κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας!».

