Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χέρτζογκ: Τι συζήτησαν
Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες κατά την διάρκεια της επικοινωνίας τους
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που είχαν οι δύο άνδρες συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.
Ο Πρωθυπουργός τόνισε - όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu - την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 1-2: Τρία τέρματα σε 18 λεπτά - Δείτε τα γκολ!
19:07 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χέρτζογκ: Τι συζήτησαν
17:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ