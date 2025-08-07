Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χέρτζογκ: Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που είχαν οι δύο άνδρες συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε - όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu - την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

