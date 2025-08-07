Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Αφαιμάζουν τα λαϊκά στρώματα για μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα»

«Η προπαγάνδα περί κυβέρνησης που μειώνει φόρους, καταρρέει με πάταγο», υποστηρίζει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι «μελέτη πιστωτικού ιδρύματος που δημοσιεύει σήμερα το Kreport, αποκαλύπτει πως η επιλογή της κυβέρνησης για τη μη τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, επέφερε 800 εκατομμύρια επιπλέον φορολογικά έσοδα στα ταμεία το 2024, ενώ το 2025 αναμένεται να φέρει πάνω από 1 δισ.».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως «αποδεικνύεται περίτρανα πως τα τελευταία χρόνια μέσω του "πληθωριστικού φόρου", η κυβέρνηση έχει με έμμεσο τρόπο αυξήσει τους φόρους στα φυσικά πρόσωπα και κυρίως στη μεσαία τάξη, που δήθεν θέλει να προστατεύσει».

«Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», προσθέτει.

Σημειώνει ότι «η επιμονή της κυβέρνησης να αγνοεί τις δύο κοινοτικές οδηγίες, που προβλέπουν μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, σε νησιωτικές περιοχές και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προστίθεται στην πολιτική της φορολογικής αφαίμαξης, που έχει επιλέξει συνειδητά η Νέα Δημοκρατία», ενώ συμπληρώνει ότι «η χώρα μας κινδυνεύει με ποινές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της μη τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας».

«Η κυβέρνηση κρατά ψηλά τον πληθωρισμό, γιατί ο υψηλός πληθωρισμός μέσω των έμμεσων φόρων, οδηγεί σε υπεραπόδοση στο σκέλος των φορολογικών εσόδων. Στην πράξη αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να συλλέγουν μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα και να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ που υποθάλπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

