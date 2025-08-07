ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατά Βούλτεψη: «Ζουν τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας»

Σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική πτέρυγα και ειδικότερα στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, εξαπέλυσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή την απάντησή της σχετικά με το πρόσφατο άρθρο της στην εφημερίδα «Μανιφέστο».

Στο σχόλιό του, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κ. Βούλτεψη ότι επιχειρεί να αποποιηθεί την ευθύνη για το περιεχόμενο του άρθρου της, υποστηρίζοντας ότι ο τίτλος επιλέχθηκε από την ίδια την εφημερίδα, με αποτέλεσμα να παραποιηθεί το πραγματικό νόημα του κειμένου.

Ακολουθεί αναλυτικά το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ:

«Η κυρία Βούλτεψη προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα «έριξε την ευθύνη» στο έντυπο, που δήθεν διάλεξε μόνο του τον τίτλο του άρθρου της με τρόπο που παραποιήθηκε το περιεχόμενο του. Στην ουσία δήλωσε πώς η εφημερίδα «Mανιφέστο» είναι εκείνη, που επέλεξε να αφήσει υπονοούμενα για την Ευρωπαία Εισαγγελέα και όχι η ίδια.

Πλέον, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και φιλικά στην κυβέρνηση έντυπα «δίνουν ο ένας τον άλλον». Σε μια κρίση ειλικρίνειας της ξέφυγε πως το άρθρο γράφτηκε ως αντιπερισπασμός απέναντι στο δημοσίευμα του Politico, που αναφέρεται σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης της κυβέρνησης.

Κρίμα. Ζουν τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας ενός αυταρχικού καθεστώτος, που έκανε μεγάλη ζημιά στους θεσμούς».