Απάντηση Σκέρτσου για τις διακοπές των Ελλήνων: το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε μια στατιστική λαθροχειρία

Νέα απάντηση του υπουργού Επικρατείας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης 


Στο θέμα των διακοπών των Ελλήνων επανέρχεται, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, όπως και στη διαφωνία του με το ΠΑΣΟΚ, έχοντας στο επίκεντρο σχετική έρευνα της Eurostat.

Αναλυτικά αναφέρει:

Την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε μια στατιστική και πολιτική λαθροχειρία επικαλούμενο δείκτη αντίληψης (perception index) της Eurostat που συγκρίνει την κατά δήλωση αδυναμία των ευρωπαίων πολιτών να κάνουν μια εβδομάδα διακοπών το χρόνο.

Σε προηγούμενο σημείωμα παρουσιάσαμε την ειδικότερη διαχρονική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, για τους Έλληνες που πραγματοποιούν ταξίδια για λόγους αναψυχής, η οποία διέφυγε της προσοχής του ΠΑΣΟΚ και τεκμηριώνει την αύξηση κατά >800.000 πολιτών από το 2015 και κατά >400.000 πολιτών από το 2019 που μπορούν να κάνουν, πλέον, ταξίδια για προσωπικούς λόγους.

Αν πάμε όμως να δούμε και την έρευνα της Eurostat, που αποσπασματικά μόνο αξιοποίησε το ΠΑΣΟΚ, θα καταλήξουμε στα εξής 4 βασικά συμπεράσματα:

* Το 46% των Ελλήνων που δήλωσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας (έναντι του 54% που δηλώνουν ότι μπορούν) είναι η 2η καλύτερη καταγεγραμμένη αναφορά για την Ελλάδα στη συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιείται από το 2003 έως σήμερα.

* Η πρώτη καλύτερη αναφορά στα 22 χρόνια που διενεργείται αυτή η έρευνα καταγράφεται για το 2023 στο 43,1%, δηλαδή επίσης επί των ημερών διακυβέρνησης της ΝΔ.

* Οι σχετικοί δείκτες πριν την ανάληψη καθηκόντων της σημερινής κυβέρνησης για τα έτη 2019 και 2015 ήταν 49,2% και 53,7% αντίστοιχα.

* Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι δείκτες αυτοί ήταν χειρότεροι από τους σημερινούς ακόμη και πριν την κρίση χρέους της χώρας μας, τις εποχές δηλαδή από το 2003 έως το 2010 που τα ατομικά εισοδήματα σημείωναν τις υψηλότερες τιμές τους.

Τελικό συμπέρασμα: μπορούμε να πανηγυρίζουμε όταν κάτι λιγότερο από τους μισούς Έλληνες δηλώνουν ότι δεν μπορούν ακόμη να κάνουν διακοπές; Σε καμία περίπτωση. Εργαζόμαστε συστηματικά ώστε το ποσοστό αυτό κάθε χρόνο να είναι μικρότερο σε στέρεες βάσεις μιας υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας και όχι με δανεικά".

Και, στο πολιτικό δια ταύτα, "μπορούμε και επιβάλλεται, όμως, να καταγράφουμε με ειλικρίνεια και ρεαλισμό την σταδιακή πρόοδο που σημειώνεται διαχρονικά στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και να μην παραποιούμε τα στατιστικά δεδομένα για λόγους μικροπολιτικής εκμετάλλευσης και εν τέλει παραπλάνησης των πολιτών.

Ο τρόπος που το ΠΑΣΟΚ μεταχειρίστηκε τα δεδομένα της Eurostat δεν αποτελεί υπεύθυνη αντιπολίτευση", επισημαίνει κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος που παραθέτει, τέλος, και το link με τη σχετική έρευνα της Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mdes02__custom_17710628/default/table?lang=en

