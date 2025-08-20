Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Σίσι με θέμα τη Γάζα και την πρόταση της Αιγύπτου για εκεχειρία
Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες από την Αίγυπτο και την τελευταία πρόταση για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα (20/08) τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ αλ Σίσι.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα.
Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.
Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα.
