Ισραήλ: Μαζική κινητοποίηση εφέδρων - 60.000 αναμένεται να λάβουν φύλλα πορείας

Περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι πρόκειται να λάβουν φύλλα πορείας μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές. Η επιστράτευση θα ξεκινήσει αύριο, εφόσον δοθεί το «πράσινο φως» από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης επιχείρησης για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Οι κλήσεις δεν θα έχουν άμεση ισχύ. Οι έφεδροι θα διαθέτουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες μέχρι να παρουσιαστούν στις μονάδες τους, προκειμένου να υπάρξει ομαλή προετοιμασία και κατανομή δυνάμεων.

Συμπληρωματική ενίσχυση

Ο αριθμός των 60.000 έρχεται να προστεθεί στις ήδη δεκάδες χιλιάδες εφέδρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ενεργό υπηρεσία. Η κινητοποίηση θεωρείται από στρατιωτικούς αναλυτές ως κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Ισραηλινού Στρατού.

