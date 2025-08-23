Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: «Όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα, τερματίζουν την τοξικότητα»

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, απάντησε σε σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, που αφορούσε δημοσίευση του πρώτου για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Συγκεκριμένα, έγραψε ότι «ελπίζω κάποιος εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να αντιληφθεί πως όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα, τερματίζουν την πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα.

Αντί να βγάζουν, λοιπόν, ανόητες ανακοινώσεις με 5 μέρες καθυστέρηση για μία ανάρτηση που απλώς στέλνει ευχές σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, θα τους συμβούλευα το εξής μιας και έχουν πιει το αμίλητο νερό για άλλα, πιο ουσιώδη ζητήματα.

Ας πουν έστω μία λέξη για τον πρώην αρχηγό και νυν βουλευτή τους, Αλέξη Τσίπρα, που δεν αισθάνεται “πολιτικά ενεργός στην τοποθεσία Κουμουνδούρου” και προανήγγειλε μέσω του γαλλικού Τύπου τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός τους και ίσως την δημιουργία νέου. Προλαβαίνουν… Δεν έχει περάσει ακόμη το πενθήμερο των εκτός τόπου και χρόνου ανακοινώσεων».

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, ανέφερε: «Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού. Τι ντροπή».