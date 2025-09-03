Το challenge του Μητσοτάκη στο TikTok: Τι πέτυχε η κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα

Το κυβερνητικό έργο του μήνα παρουσίασε μέσα σε ένα λεπτό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ενός «challenge» στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός απαρίθμησε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, τα οποία είναι τα εξής:

  • Παραδώσαμε τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου.
  • Οι πολίτες αξιολόγησαν το ΕΣΥ.
  • Τα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια λειτουργίας.
  • Σχεδόν 9.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε κενές οργανικέες θέσεις στα σχολεία μας.
  • Μηδενίστηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ΑΤΜ ελληνικών τραπεζών και μπήκε πλαφον στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων.
  • Άρχισε να λειτουργεί η νέα εφαρμογή «MyStreet».
  • Ανακοινώθηκε νέα επέκταση του φράχτη στον Έβρο κατά 5 χιλιόμετρα.
  • Κατατέθηκε και ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα το πρόγραμμα της κυβέρνησης για κοινωνική αντιπαροχή και προσιτή στέγη, αξιοποιώντας περιουσία του Δημοσίου.
  • Ψηφίστηκε το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και οδηγεί μέχρι και σε απόλυση του αρνητές αξιολόγησης.
  • Μειώθηκαν σημαντικά οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη χάρη στα έκτακτα μέτρα που λάβαμε.
  • Σημειώθηκε ρεκόρ απασχόλησης αλλά και ρεκόρ δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους εκείνους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «εδώ κάτι αλλάζει ή εδώ πολλά αλλάζουν! Και συνεχίζουμε».

