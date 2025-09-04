Θεοδωρικάκος: Μειώσεις στις τιμές τροφίμων - Τι συμφωνήθηκε με εκπροσώπους της βιομηχανίας

Μετά την πρόσφατη συνάντησή του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε την Πέμπτη και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Αντικείμενο της συνάντησης των δύο πλευρών η πρωτοβουλία του υπουργείου για την μείωση τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για τη συνεργασία τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κωδικών.

