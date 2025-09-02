Θεοδωρικάκος: Μόνιμη η απαγόρευση προσφορών στα σούπερ μάρκετ αν έχουν γίνει ανατιμήσεις

Για την ακρίβεια, τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ, τους ελέγχους αλλά και τις καταγγελίες των καταναλωτών μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός γνωστοποίησε την πρόθεσή του να μονιμοποιηθεί το μέτρο κατά της ακρίβειας που προβλέπει απαγόρευση προσφορών από τα σούπερ μάρκετ σε περίπτωση που έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις τους τελευταίους 3 μήνες.

«Έχω ζητήσει από τους εκπροσώπους των σουπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Πέρυσι η Ελλάδα είχε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, τώρα είναι αρνητικός στα είδη συντήρησης των νοικοκυριών. Ζήτησα και απαίτησα από τα σούπερ μάρκετ να προβούν όπως και πέρσι τον Οκτώβριο, σε μειώσεις 1.000 κωδικών ενώ ήδη πετύχαμε το πάγωμα στις τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως είπε «υπάρχει δέσμευση ότι καθώς θα ανταποκριθεί η βιομηχανία τροφίμων θα προχωρήσουν και τα σούπερ μάρκετ. Έτσι και ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα μέσω μείωσης φορολογίας και μέτρα για την αύξηση του κόστους ζωής».

Έλεγχοι σε όλα τα σούπερ μάρκετ

Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, έκανε γνωστό ότι έδωσε εντολή «για ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ για να δούμε την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για παραπλανητικές εκπτώσεις βάσει της συμφωνίας του 2024».

Γνωστοποίησε ακόμα ότι «σήμερα νομοθετούμε εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς με 300 νέους πρόσθετους ελεγκτές και ψηφιακά μέσα για να καταγγέλλει ο καταναλωτής πράγματα που συμβαίνουν στην αγορά».

Ακρίβεια – Η ζήτηση δυσκολεύει το θέμα των τιμών

Όσον αφορά την κατάσταση με την ακρίβεια, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως «από πέρυσι υπάρχουν αρκετά προϊόντα - και τρόφιμα και είδη συντήρησης του νοικοκυριού -που είναι αρκετά μειωμένα. Η ζήτηση δυσκολεύει το θέμα των τιμών φέρνει, όμως την ίδια στιγμή μεγάλα έσοδα στον προϋπολογισμό για να επιστρέφουν στην κοινωνία με μέτρα όπως αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ».

«Τα τελευταία 6 χρόνια υπάρχουν αυξήσεις σε προϊόντα και στην Ελλάδα και την ΕΕ. Εκεί που είμαστε χειρότεροι είναι στο κόστος στέγασης και στο κόστος ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα είμαστε στον μέσο όρο των αυξήσεων της ΕΕ» πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

