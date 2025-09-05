Τσιόδρας: Σχέδιο από την Κομισιόν για τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στους Ευρωπαίους

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι η πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ περιλαμβάνει την εφαρμογή δασμών ύψους 15% για τις εξαγωγές ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ


Συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασμών των ΗΠΑ στις εξαγωγές ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων και τη διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμπληρώνει δε ερωτώντας την Κομισιόν εάν και κατά πόσο σκοπεύει να προβεί στην πλήρη αξιολόγηση των συνεπειών της συμφωνίας στον αγροτικό τομέα, τις θέσεις εργασίας και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.



Συμπληρώνει δε ότι ταυτόχρονα, τα προϊόντα ορισμένων τρίτων Κρατών θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε χαμηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ, γεγονός το οποίο θέτει τους ευρωπαίους παραγωγούς σε μειονεκτική θέση.

Καταλήγει δε υπογραμμίζοντας ότι οι δασμοί αυτοί πλήττουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, ενώ προστίθενται σε μια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί ο αγροδιατροφικός κλάδος, όπως οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στη συγκομιδή και την παραγωγή και το αυξανόμενο κόστος.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασμών των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα







Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Θα προβεί στην χαρτογράφηση και πλήρη ανάλυση των επιπτώσεων της συμφωνίας στον αγροτικό τομέα, τις θέσεις εργασίας και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών;
  2. Προτίθεται να εκπονήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών και τη διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς;



