Τσιόδρας: Σχέδιο από την Κομισιόν για τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στους Ευρωπαίους

Συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασμών των ΗΠΑ στις εξαγωγές ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων και τη διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμπληρώνει δε ερωτώντας την Κομισιόν εάν και κατά πόσο σκοπεύει να προβεί στην πλήρη αξιολόγηση των συνεπειών της συμφωνίας στον αγροτικό τομέα, τις θέσεις εργασίας και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι η πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ περιλαμβάνει την εφαρμογή δασμών ύψους 15% για τις εξαγωγές ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ ενώ η ΕΕ θα παρέχει βελτιωμένη (προτιμησιακή) πρόσβαση για ορισμένα αμερικανικά αγροδιατροφικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συμπληρώνει δε ότι ταυτόχρονα, τα προϊόντα ορισμένων τρίτων Κρατών θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε χαμηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ, γεγονός το οποίο θέτει τους ευρωπαίους παραγωγούς σε μειονεκτική θέση.

Καταλήγει δε υπογραμμίζοντας ότι οι δασμοί αυτοί πλήττουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, ενώ προστίθενται σε μια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί ο αγροδιατροφικός κλάδος, όπως οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στη συγκομιδή και την παραγωγή και το αυξανόμενο κόστος.

Θέμα: Ενέργειες της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασμών των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα

Η πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ περιλαμβάνει την εφαρμογή δασμών ύψους 15% για τις εξαγωγές ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ ενώ η ΕΕ θα παρέχει βελτιωμένη (προτιμησιακή) πρόσβαση για ορισμένα αμερικανικά αγροδιατροφικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ταυτόχρονα τα προϊόντα ορισμένων τρίτων Κρατών θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε χαμηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ, γεγονός το οποίο θέτει τους Ευρωπαίους παραγωγούς σε μειονεκτική θέση.

Οι δασμοί αυτοί πλήττουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, ενώ προστίθενται σε μια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί ο αγροδιατροφικός κλάδος, όπως οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στη συγκομιδή και την παραγωγή και το αυξανόμενο κόστος ενώ παράλληλα δημιουργείται ο κίνδυνος σημαντικής εισροής γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ που δεν πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ.

