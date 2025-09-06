Θεσσαλονίκη: Ο Κώστας Τσιάρας από την 89η ΔΕΘ - «Όσοι πήραν παράνομα χρήματα, θα τα επιστρέψουν»

Την δεδομένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης, όσοι πήραν παράνομα χρήματα να τα επιστρέψουν, υπογράμμισε σε δηλώσεις του από την 89η ΔΕΘ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προσθέτοντας ότι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να «στηθεί» ένας ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με συνθήκες διαφάνειας και δικαιοσύνης και θα δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα. Να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα λειτουργεί με εντελώς διαφορετικά δεδομένα στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, με πραγματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, με διαδικασίες οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα της απόλυτης διαφάνειας, αλλά βεβαίως και μέσα από ένα μοντέλο το οποίο υπαγορεύει η σύγχρονη πραγματικότητα και οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί», επισήμανε ο κ. Τσιάρας.

Ο υπουργός, επεσήμανε δε ότι το προηγούμενο διάστημα, καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μοντέλου ελέγχου, τα ευρήματα του οποίου έχουν ήδη παρουσιαστεί, ενώ, όπως ανέφερε, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες επιστροφής επιδοτήσεων που ελήφθησαν παρανόμως.

Η ελληνική κυβέρνηση δρα με 1200 έργα και σχέδιο για την κρίση του νερού και τη βιώσιμη γεωργία

Στην κρίσιμη σημασία του νερού ως θεμέλιο για τη βιώσιμη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του υπουργείου, με θέμα «Νερό, Γεωργία και Κλιματική Ανθεκτικότητα: Διάλογος για τις προκλήσεις και τις Υποδομές του μέλλοντος». Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και η τελετή εγκαινίων του περιπτέρου του υπουργείου εντός της ΔΕΘ.

«Χωρίς νερό, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε βιώσιμη γεωργία, ούτε διατροφική επάρκεια, ούτε κοινωνική συνοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα κατατάσσεται 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο ανεπάρκειας νερού. Όπως υπογράμμισε, η γεωργία, που απορροφά περίπου το 85% της συνολικής κατανάλωσης, είναι ο πρώτος και πιο άμεσα πληττόμενος τομέας, με σοβαρές συνέπειες τόσο στο εισόδημα των παραγωγών, όσο και στην εθνική επισιτιστική επάρκεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος παρουσίασε τους πέντε βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την εξασφάλιση βιώσιμης διαχείρισης υδάτινων πόρων στον πρωτογενή τομέα.

Αυτοί είναι:το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό, δημιουργία βιώσιμων εταιρειών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, με αποδεκτό κόστος για τους πολίτες, ολιστικός σχεδιασμός και κεντρική διαχείριση όλων των έργων, κατεπείγουσες πρωτοβουλίες στο επόμενο εξάμηνο και εκστρατεία ευαισθητοποίησης και επένδυση σε νέες τεχνολογίες και εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής νερού (όπως η αφαλάτωση και η επαναχρησιμοποίηση υδάτων).

Πάνω από 1.200 έργα σε εξέλιξη- Εμβληματικά έργα ΣΔΙΤ σε όλη τη χώρα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη πάνω από 1.200 έργα διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτων, εκ των οποίων 237 αρδευτικά και 1.090 έργα ύδρευσης.

Από το 2019 έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 278 έργα, ενώ 287 εγγειοβελτιωτικά έργα, συνολικού ύψους 901,3 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται ή προγραμματίζονται μέσω του ΥΠΑΑΤ.

Αναφερόμενος σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, για τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις, ο ίδιος έθεσε επί τάπητος τα εξής: εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Ταυρωπού - 105,4 εκατ. ευρώ, μεταφορά νερού από τον Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης - 169,5 εκατ. ευρώ και το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας - Ορφανών - 107,2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, όπως είπε δύο ακόμη έργα βρίσκονται στην τελική φάση υπογραφής και αυτά είναι το Μιναγιώτικο φράγμα, ύψους 96,5 εκατ. ευρώ και η Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων - Ιεράπετρας, προϋπολογισμού 55,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υλοποιούνται κατά τον ίδιο 33 μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα ύψους 544,8 εκατ. ευρώ, 21 μικρά έργα συνολικού προϋπολογισμού 226,2 εκατ. ευρώ και 65 μεγάλα αρδευτικά έργα από προηγούμενα προγράμματα, ύψους 365,5 εκατ. ευρώ.

«Έξυπνη άρδευση» και τεχνολογίες αιχμής

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο ΥΠΑΑΤ στη χρήση τεχνολογιών "έξυπνης άρδευσης", που περιλαμβάνουν συστήματα στάγδην, αισθητήρες υγρασίας, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων και αφαλάτωση με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου με αγρότες, Περιφέρειες και τοπικές κοινωνίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ΟΔΥΘ στη Θεσσαλία, αλλά και τα σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Προχωράμε με έργα και όχι με λόγια στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδιασμού έργων άρδευσης, δίνοντας απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Με όραμα, σχέδιο και συνέπεια, αλλάζουμε τον αρδευτικό χάρτη της χώρας, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της γεωργίας και επενδύουμε στο πολυτιμότερο αγαθό της ζωής».

Υψηλός κίνδυνος λειψυδρίας στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλό κίνδυνο λειψυδρίας, τόνισε η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο της πρόκλησης βρίσκεται η γεωργία.

Όπως είπε, η κλιματική κρίση επιδεινώνει τις πιέσεις στους υδάτινους πόρους της χώρας, δημιουργώντας την ανάγκη για αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και υλοποίηση νέων, ανθεκτικών και έξυπνων έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Ζέρβα παρουσίασε τη στρατηγική της κυβέρνησης και τόνισε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, οι δημόσιες επενδύσεις μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και δράσεις εκπαίδευσης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Στόχος της πολιτικής αυτής, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι η βιώσιμη πρόσβαση στο νερό, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση των παραγωγών, ώστε να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα οι προκλήσεις της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο γ.γ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο γ.γ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, οι Περιφερειάρχες Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, οι βουλευτές Θόδωρος Καράογλου, Διαμαντής Γκολιδάκης, Γιώργος Στύλιος και Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας, ο επικεφαλής του ΙΓΕ Διονύσης Κυριακόπουλος και οι αντιπρόεδροι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Νεκτάριος Βιδάκης και Παναγιώτης Χατζηνικολάου.

