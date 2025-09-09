Πιερρακάκης: Από τους πατριωτικούς φόρους του Τσίπρα, προτιμάμε τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές

«Η αντιπολίτευση μπλέκει το πρωτογενές πλεόνασμα με το πλεόνασμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης 

Πιερρακάκης: Από τους πατριωτικούς φόρους του Τσίπρα, προτιμάμε τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές
Eurokinissi
Μια μέρα μετά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε στον ΣΚΑΪ: «Τα μέτρα έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες, γιατί και ο πιο σκληρός κριτής της κυβέρνησης λέει ήδη ότι έχουμε συμπαγή μέτρα. Και αυτό θα σας έλεγα είναι μια καινοτομία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Μάλιστα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι «έχουμε κάτι συμπαγές που ακουμπάει το εθνικό μας πρόβλημα, που είναι το δημογραφικό, στοχεύει ξεκάθαρα τη μεσαία τάξη, άρα είναι κάτι ξεκάθαρο αυτό που θέλαμε να κάνουμε».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισ. για το 2026, ο οποίος καλύφθηκε ολόκληρος. «Η αντιπολίτευση μπλέκει το πρωτογενές πλεόνασμα με το πλεόνασμα. Με τη δεδομένη συνθήκη που έχουμε, ο χώρος είναι αυτός - δεν υπάρχει ευρώ παραπάνω - μετά μπαίνουμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, ενώ ως προς το μείγμα της φορολογικής πολιτικής σχολίασε: «Για όσους μας βλέπουν, προτιμούν τα χρήματα να φτάσουν σε εκείνους ή να διαμεσολαβηθούν; Με βάση μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, αν μειώσεις το ΦΠΑ, στον κόσμο φτάνει 19% βραχυπρόθεσμα. Η Αντιπολίτευση κουνάει τα γκολπόστ, λέει "κάντε τα όλα" - μπλέκουμε τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πώς στοχεύεις το 1,76 είναι το θέμα. Εμείς το στοχεύσαμε στη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή που έχει γίνει στη Μεταπολίτευση με ένα πολύ δομημένο τρόπο».

«Στα νησιά υπήρχε μια στρέβλωση αναφορικά με τον ΦΠΑ. Ποια ήταν αυτή; Υπήρχε ήδη μειωμένος ΦΠΑ σε 5 νησιά και είχες την ιδιαιτερότητα να έχεις πχ μειωμένο ΦΠΑ στη Χίο και όχι στα Ψαρά. Αυτό έπρεπε να λυθεί. Δεύτερον, υπήρχε συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία που επιτρέπει την εξαίρεση σε συγκεκριμένα νησιά, όπου υπάρχει και μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος, και έτσι θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η ιδιαιτερότητα του μέρους είναι δηλαδή αυτό που οριοθετεί την παρέμβασή μας, μιλάμε εν τέλει και για μικρά νησιά».

«Υπαρξιακό μας θέμα το δημογραφικό, δεν έχουμε τη μαγική λύση»

Ερωτηθείς στη συνέχεια για την ακρίβεια, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «αυτό που μπορούμε να κάνουμε εν παραλλήλω με τους ελέγχους είναι να ενισχύσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών», ενώ μιλώντας για το κατά πόσο θα επηρεαστεί η χώρα από τις εξελίξεις στη Γαλλία, απάντησε αρνητικά.

«Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανόνας λέει ότι τα πλεονάσματα πλέον δεν παίζουν και τόσο ρόλο. Εσύ διαπραγματεύεσαι δαπάνες κάθε χρόνο με την Κομισόν. Εδώ είναι η ιδιαιτερότητα: οι δαπάνες μένουν σταθερές ό,τι και αν κάνεις, γιατί την καλή χρονιά θα έχεις μεγαλύτερο πλεόνασμα που θα πηγαίνει στο χρέος, ενώ την κακή χρονιά που θα έχεις ύφεση θα μένουν σταθερές οι δαπάνες για να τονώνεται η οικονομία. Αυτή είναι η φιλοσοφία των Ευρωπαίων και αυτό είναι που θα κάνουμε».

Και συνέχισε λέγοντας: «Κανένας από εμάς δεν ισχυρίζεται ότι εδώ έχουμε τη μαγική λύση στο υπαρξιακό μας ζήτημα ως χώρα που είναι το δημογραφικό. Η φορολογία ως εργαλείο πρέπει να αναγνωρίζει το εθνικό πρόβλημα. Εφεξής θα φορολογούμε με βάση τα παιδιά και την οικογένεια. Το 2008 οι γεννήσεις ήταν περίπου οι διπλάσιες από σήμερα - δεν θα σου λύσει επομένως ένα μέτρο το ζήτημα. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί».

«Replay το rebranding Τσίπρα»

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι για το Δημόσιο η επαναφορά 13ου-14ου μισθού μαζί με 13η-14η σύνταξη θα κόστιζε περίπου 7,8 δισ.

«Η κυβέρνηση αυτή προτιμά τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές από τους πατριωτικούς φόρους του Τσίπρα. Άλλωστε, οι πατριωτικοί φόροι δεν τιμούν το πατριωτικό. Εδώ ακούω ένα μείγμα παλιών συνθημάτων και έλλειψης φαντασίας. Την τελευταία φορά που τα ακούσαμε αυτά, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, αυτοί δηλαδή που ωφελούνται από αυτά τα μέτρα».

Χαρακτήρισε, τέλος, ως «replay» το περίφημο rebranding του Αλέξη Τσίπρα. «Ο κόσμος δεν θέλει βίαιη επιστροφή στο χθες», κατέληξε.

