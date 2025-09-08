Χατζηδάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: «Τώρα είναι η ώρα της μεσαίας τάξης»

Για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογραμμίζοντας πως «τώρα είναι η ώρα της μεσαίας τάξης».

Ο Κωστής Χατζηδάκης αποκάλυψε: «Για εμένα δεν ήταν έκπληξη, όπως για κάποιους. Γνώριζα το πακέτο και συμμετείχα στη αρχιτεκτονική του. Το σχεδιάζαμε εδώ και καιρό με όλες τις προηγούμενες παρεμβάσεις που είχαμε κάνει».

Σχετικά με τα μέτρα είπε: «Είναι πράγματα που τα χρωστάγαμε. Τώρα είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, όχι μόνο μισθωτοί αλλά και συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Κάνουμε και δύο κινήσεις με ιδιαίτερο χαρακτήρα για τα χωριά μας και τα ακριτικά νησιά. Και στέλνουμε ένα μήνυμα, το οποίο είναι και πληρέστερο από αυτό της αντιπολίτευσης, το οποίο είχε περιοριστεί στον 13 και 14 μισθό».

Αποτιμώντας τα μέτρα ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Εμείς κάναμε κάτι το οποίο το χρωστάγαμε, ήταν κοινωνικά δίκαιο, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής μας».

Σχολιάζοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τις δημοσκοπήσεις είπε «για αρκετά χρόνια και στην Ελλάδα και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού στο μέσο της θητείας πολλές κυβερνήσεις είναι πίσω από το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης και στο τέλος το κόμμα που είναι πίσω καμιά φορά βρίσκεται μπροστά».

Χατζηδάκης: Δίνουμε έμφαση στις κοινωνικές ομάδες που πονάνε περισσότερο

Όσον αφορά τις επόμενες προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση, μετά τη ΔΕΘ ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε:

«Είναι νωρίς να μιλήσουμε, αλλά λογικά αν κρατηθεί το τιμόνι σταθερά -και προφανώς θα το κρατήσουμε σταθερά- θα έχουμε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αν έχουμε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και έχουμε μια φορολογική μηχανή που λειτουργεί με όρους δικαιοσύνης, τότε του χρόνου τέτοια εποχή η κυβέρνηση θα έχει να παρουσιάσει ένα πακέτο. Δίνουμε έμφαση στις κοινωνικές ομάδες που πονάνε περισσότερο».

«Δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας εντυπωσίασε»

Σχετικά με τη παρέμβαση που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε:

«Δεν νομίζω ότι εντυπωσίασε γενικότερα. Δεν είδα κύματα ενθουσιασμού ούτε μεγάλες συζητήσεις. Ο κ. Τσίπρας θα κάνει αυτό το οποίο νομίζει. Είναι προφανές ότι στη αντιπολίτευση γενικότερα υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας και εναλλακτικής λύσης. Ό, τι κάνει ο κ. Τσίπρας κι αν το κάνει θα έχει μια επίδραση στον χώρο της Αριστεράς, μια αναδιανομή της πίττας».

Καταληκτικά ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε:

«Υπήρχε ένα αφήγημα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το οποίο ήταν πολύ απλουστευτικό, ότι όλοι αυτοί για διαφόρους λόγους είναι οι καλοί άνθρωποι κι εμείς τάχα οι κακοί άνθρωποι. Καθώς περνάει ο καιρός αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν μια σαπουνόφουσκα της αντιπολίτευσης. Εκείνο που θα μας κρίνει όλους είναι επί του πεδίου πόσα σοβαρά πράγματα έχουμε να κάνουμε και να σχεδιάσουμε».

