Απάντηση Γεραπετρίτη σε δημοσίευμα για εμπλοκή συγγενή στο έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έδωσε τη δική του απάντηση σε δημοσίευμα κυπριακού Μέσου

«Ψευδές και παραπειστικό» χαρακτηρίζει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, δημοσίευμα του κυπριακού μέσου sigmalive που εμπλέκει μέλος της οικογένειάς του στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργού αναφέρει πως:

«Κυπριακό μέσο ενημέρωσης κυκλοφόρησε ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το δημοσίευμα αναπαράγεται από γνωστών αντιλήψεων και πρακτικών μέσα στην Ελλάδα.

Σταχυολογώ τα δεδομένα για την αποκατάσταση της αλήθειας.

  1. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο.
  2. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ.
  3. Καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα.

Τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό. Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί «διαπλεκόμενων», χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο. Ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω.

Είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα.

Αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη».

Τι αναφέρει το επίμαχο δημοσίευμα

Αναλυτικά το δημοσίευμα με τίτλο «Αποκάλυψη Σίγμα: «Διαπλεκόμενος» στον «Euroasia» ο πεθερός του Γεραπετρίτη» του sigmalive αναφέρει:

«Ντόμινο αποκαλύψεων, γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδος, πυροδοτούν οι σκιές που αφέθηκαν, πάνω από το έργο, συνεπεία της έναρξης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Έρευνα του «ΣΙΓΜΑ», για την προηγούμενη ανάδοχο εταιρεία «Euroasia Interconnector», οδήγησε στον εντοπισμό εγγράφων, που καταμαρτυρούν, εμπλοκή σε αυτή του πεθερού του νυν Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, εγείροντας ενδεχόμενα ηθικά και πολιτικά ζητήματα.

Η διασύνδεση διαφαίνεται από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ανώτατο διοικητικό στέλεχος της οποίας είναι το συγγενικό πρόσωπο του Υπουργού, Μιχαήλ Γουρζής.

Την 22.03.2022 η 100% θυγατρική εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ απέκτησε το 50,00% των μετοχών της εταιρείας NK GEKTERNA LTD με έδρα την Κύπρο έναντι ποσού 30.000.000,00 ευρώ.

Η εταιρεία NK GEKTERNA LTD πρόκειται να ασχοληθεί με ανάπτυξη διεθνών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και δεδομένων και είναι μέτοχος της εταιρείας EuroAsia Interconnector Ltd, που πρόκειται να κατασκευάσει αγωγό διασύνδεσης για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.

Όπως καταγράφεται δε, στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που υποβλήθηκαν στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο πεθερός του Γιώργου Γεραπετρίτη Μιχαήλ Γουρζής, είχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αλλά και του εκτελεστικού μέλους, τόσο το 2021 πριν δηλαδή την αγορά όσο και το 2023, όταν το έργο πέρασε στον ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα δε, με το βιογραφικό του Μιχαήλ Γουρζή, το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη σελίδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, από το 2002 είναι Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος και Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΑΕ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

Από το 2011 είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και από το 2019 κατέχει την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΤΕΡΝΑ.

Μάλιστα βάσει ανακοινώσεων στο χρηματιστήριο των Αθηνών, ο Μιχαήλ Γουρζής το 2011 ήταν και μέτοχος στην εταιρεία.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το 2019 μέχρι το 2023 διετέλεσε Υπουργός Επικρατείας, ενώ το ίδιο έτος ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών.

Το ΣΙΓΜΑ επικοινώνησε με το γραφείο του Υπουργού ζητώντας τοποθέτηση χωρίς να λάβει ως προς της ώρας κάποια απάντηση».

