Γεωπολιτικά, οικονομία και Τσίπρας στο στόχαστρο του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στο Χαϊδάρι όπου βρέθηκε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντώντας πολίτες έστειλε τα βασικά πολιτικά και οικονομικά μηνύματα της κυβέρνησης για το 2026.

Κατά την επίσκεψή του ανέδειξε τρία κρίσιμα ζητήματα:

Την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μέσω της ενεργειακής συνεργασίας με την Chevron και τη Helleniq Energy, Την οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης με επίκεντρο τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, και Την πολιτική αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση, ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ισχυρός παίκτης η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy, η οποία ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της στρατηγικής προσέγγισης της κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα. Η Ελλάδα, όπως είπε, μετατρέπεται σε έναν σημαντικό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, αναγνωριζόμενο όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κάθοδος της Chevron, σε κοινό σχήμα με την ελληνική Helleniq Energy, σηματοδοτεί σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. Οικονομικά, η πιθανή εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, αυξάνοντας τα δημόσια έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης και φορολογία, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Γεωπολιτικά, η παρουσία ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στην Ελλάδα λειτουργεί ως ισχυρή στήριξη στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το «Νότια Κρήτης ΙΙ», που επικαλύπτεται από το αμφιλεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα, με τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, ενισχύει τον ρόλο της στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που αναζητούνται εναλλακτικές πηγές ενέργειας μετά τη ρωσική κρίση εφοδιασμού. Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας, που αναμένεται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένεται να εμβαθύνει την ενεργειακή συνεργασία.

Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση

Από το Χαϊδάρι όπου βρέθηκε ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ συνιστούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση και είναι ο πυρήνας της οικονομικής πολιτικής για το 2026. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση επέλεξε τη ριζοσπαστική αυτή φορολογική τομή με βάση τέσσερις «εξισώσεις»

Μικρότερος φόρος = μεγαλύτερο εισόδημα για όλους.

Συλλογική ανάπτυξη της χώρας = ατομική ευημερία του πολίτη.

Μείωση της φοροδιαφυγής = πλεόνασμα για στήριξη της κοινωνίας.

Λιγότερα βάρη στους μικρούς ιδιοκτήτες = περισσότερα σπίτια για στέγη.

Το σχέδιο της κυβέρνησης βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες: σταθερή μείωση φόρων και πάταξη της φοροδιαφυγής, από την οποία προκύπτει το υπερπλεόνασμα για τη στήριξη της κοινωνίας, αντί για αύξηση φόρων όπως αφήνει να εννοηθεί η αντιπολίτευση. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε την πιο μεγάλη μείωση φόρων στη μισθωτή εργασία στη Μεταπολίτευση, με συνολικά 80 φόρους να έχουν μειωθεί.

Επίθεση στον Τσίπρα

Η χθεσινή επίσκεψη στα δυτικά προάστια είχε επίσης έντονο πολιτικό στίγμα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το «κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας» έχει αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία, και ότι η κυβέρνηση θα το διαφυλάξει «ως κόρη οφθαλμού». Προανήγγειλε, παρά τις προσδοκίες ορισμένων, ότι η χώρα θα οδηγηθεί στις κάλπες τον Απρίλιο του 2027 για να κριθεί συνολικά το έργο της κυβέρνησης.

Κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για την πολιτική του στάση πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης της δεκαετίας του 2010. Θυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία στήριξε τη χώρα το 2015, όταν βρισκόταν «στο χείλος του γκρεμού», επισήμανε ότι η επόμενη μέρα μετά την εφαρμογή του 3ου μνημονίου τσάκισε τη μεσαία τάξη, αφήνοντας πίσω δεκαετίες προσπάθειας για οικονομική σταθερότητα.

Διαβάστε επίσης