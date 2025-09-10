Helleniq Energy: Υποβολή προσφοράς μαζί με την Chevron για την έρευνα υδρογονανθράκων

Τη συμμετοχή της στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές σε συνεργασία με τη Chevron, ανακοίνωσε η Helleniq Energy, αναφέροντας ότι στοχεύει να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες έχει ήδη αντίστοιχη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρει:

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα.

Στ. Παπασταύρου για συμμετοχή CHEVRON – HELLENiQ Energy στον Διεθνή Διαγωνισμό για τους υδρογονάνθρακες: «Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο» pic.twitter.com/kGtRYU6THC — Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (@YpenGr) September 10, 2025

