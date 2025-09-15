Συζήτηση Μητσοτάκη με Κυρπίδη: «Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής ενίσχυσης των συγκεκριμένων τομέων

Συζήτηση Μητσοτάκη με Κυρπίδη: «Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας»
Η Ελλάδα βαδίζει σε νέα μονοπάτια στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, όπως υποδηλώθηκε και από τις συζητήσεις του Bio3 Forum 2025, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 15 – 19 Σεπτεμβρίου, στο Γκάζι.

Το φόρουμ συγκέντρωσε σημαντικούς παράγοντες του χώρου, με την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Δρ. Νίκου Κυρπίδη, συνιδρυτή του οργανισμού BioInnovation Greece, οι οποίοι ανέλυσαν τις στρατηγικές για την ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, τονίζοντας τη σημασία της στρατηγικής ενίσχυσης αυτών των τομέων, οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι μία από τις ιδέες εξετάζονται «είναι πώς να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο κέντρο έρευνας που θα συντονίζει τις προσπάθειες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Μία λύση που βάζω για πρώτη φορά στον δημόσιο διάλογο, είναι να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο έρευνας και καινοτομίας».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στο γεγονός ότι πλέον συνδέεται καλύτερα η αγορά εργασίας με τα πανεπιστήμια.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, όπως τόνισε, το γεγονός ότι πάρα πολλές εταιρείες ακολουθούν πανεπιστήμια σε διάφορες πόλεις της χώρας, όπως στα Ιωάννινα και την Κρήτη. «Καταφέραμε να ξεπεράσουμε παλαιότερες αριστερές προκαταλήψεις σχετικά με τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα πανεπιστήμια», προσέθεσε.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους νέους οι οποίοι τελειώνουν τις σπουδές τους, αναφέροντας ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες επενδύουν στην Ελλάδα, καθώς έχει καταφέρει η χώρα μας να προσελκύσει αρκετές επενδύσεις και να φτιάξει ένα πρόσφορο έδαφος για τους νέους οι οποίοι θέλουν να εργαστούν πάνω σε αυτούς τους τομείς.

Ο Δρ. Νίκος Κυρπίδης ανέφερε τα τρία «κλειδιά» για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα: Ενίσχυση της έρευνας, δημιουργία συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η προσέλκυση επενδύσεων. Στόχος είναι η χώρα να μετασχηματιστεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην καινοτομία, με επίκεντρο τη βιοτεχνολογία και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η ταχέως εξελισσόμενη βιομηχανία.

