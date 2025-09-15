Δένδιας: «Νέα μεγάλη διάκριση για τον Καραλή στο άλμα επί κοντώ»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ σχετικά με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, αναφέρει τα εξης: «Νέα μεγάλη διάκριση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ, με το ασημένιο μετάλλιο που χάρισε στη χώρα μας, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Μπράβο Εμμανουήλ!».

Το απόγευμα της Δευτέρας, με άλμα στα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, πίσω από τον αήττητο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε μάχη μέχρι τέλους για τον παγκόσμιο τίτλο του επί κοντώ, έκανε άλματα σε ύψη που δεν είχε ξαναδεί σε αγώνα και θα φύγει από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.