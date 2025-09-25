«Βόμβα» Τεμπονέρα στην εκδήλωση για την Κεντροαριστερά: Προτείνει τη δημιουργία νέου κόμματος

Με μια ξεχωριστή πρόταση για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, παρενέβη στη χθεσινή εκδήλωση που έγινε στην Παλλήνη με θέμα την κοινή συμπόρευση των κομμάτων της κεντροαριστεράς, ο εργατολόγος και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Τεμπονέρας.

Ο κ. Τεμπονέρας μίλησε ευθέως για την ανάγκη ενός νέου φορέα, καθώς όπως είπε αν δεν γίνει κάτι στον χώρο της κεντροαριστεράς, τότε διαφαίνεται στον ορίζοντας «μια νέα τετραετία δεξιάς, αλαζονικής, νεοφιλελεύθερης και αντιθεσμικής διακυβέρνησης», και προειδοποίησε ότι «αν δεν δράσουμε τώρα θα προκύψει το πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση: Θα ζήσουμε 12 χρόνια σκληρής Δεξιάς διακυβέρνησης(2019-2031)».

Μάλιστα, άσκησε έντονη κριτική στις ηγεσίες των υπαρχόντων κομμάτων, τονίζοντας ότι «η ελληνική «Αριστερά» εμφανίζεται αμήχανη και μάλλον ξεπερασμένη από τις εξελίξεις». «Στη χώρα μας η Αριστερά πορεύεται σε συνθήκες κατακερματισμού, πολυδιάσπασης και προϊούσας απαξίωσης. Κανένα κόμμα του ευρύτερου χώρου δεν ακούγεται δυνατά πια στην ελληνική κοινωνία, είτε για λόγους που αφορούν το παρελθόν, είτε γιατί τα κόμματα του χώρου δεν πείθουν, ότι έχουν όραμα και σχέδιο για το μέλλον», τόνισε και συνέχισε ακόμη πιο αιχμηρά: «αρά τι άοκνες προσπάθειες δυστυχώς, με ευθύνη των κομματικών ηγεσιών, η προσπάθεια αυτή αποτυγχάνει, καθώς για ορισμένους προέχει η πολιτική αναπαραγωγή και η μικροκομματική περιχαράκωση και όχι το συμφέρον του λαού».

Οδικός χάρτης 5 βημάτων για το νέο κόμμα

Ο Διονύσης Τεμπονέρας πάντως ήταν πολύ συγκεκριμένος και στον τρόπο με τον οποίο προτείνει να δημιουργηθεί αυτός ο νέος φορέας, παρουσιάζοντας έναν οδικό χάρτη με 5 βήματα προς αυτή την κατεύθυνση:

Ευρεία προγραμματική συζήτηση («τραπέζι διαλόγου») σε σύντομο χρόνο ελάχιστων μηνών, με συμμετοχή θεσμικών εκπροσωπήσεων και συλλογικοτήτων (αλλά και όλων των πολιτών) με βάση τα σημερινά επίδικα, που θα αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, το κράτους τους θεσμούς και τα εθνικά θέματα.

Προσκαλούνται στην προσπάθεια υφιστάμενοι κομματικοί σχηματισμοί του προοδευτικού χώρου, συλλογικότητες, κοινωνικές εκπροσωπήσεις, προσωπικότητες αλλά και όλοι οι πολίτες με μια και μόνο προϋπόθεση:

Τον αντι-δεξιό και αντι-νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό, αλλά κυρίως την πρόθεση να προκύψει ρεαλιστική, ριζοσπαστική, προοδευτική πολιτική πρόταση μέσα από μια προγραμματική συζήτηση χωρίς προαπαιτούμενα και αγκυλώσεις.

Κατάθεση κοινής ιδρυτικής διακήρυξης για ένα νέο κίνημα του αριστερού και προοδευτικού χώρου με ευρύτερη συσπείρωση, μακριά από τις αντιθέσεις του χθες και με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες του σήμερα.

Ανοιχτό, δημοκρατικό συνέδριο για την ίδρυση μιας άλλης Αριστεράς της εποχής μας.

Πρόσωπα και ρόλοι θα καθοριστούν μέσα από ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες σε επόμενο χρόνο και αφού οριστεί η διακήρυξη και το πολιτικό πλαίσιο-λειτουργία.

«Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε Ιστορία. Ήρθε η ώρα της γενιάς μας για μια νέα μεταπολίτευση», κατέληξε ο κ. Τεμπονέρας.