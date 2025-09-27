Ερντογάν: Ο αναθεωρητής με μάσκα “καζάν-καζάν”

Πού το πάει ο Τούρκος πρόεδρος με τις απαιτήσεις περί «μεριδίων» της Άγκυρας στη Μεσόγειο;

Κώστας Τσιτούνας

Ερντογάν: Ο αναθεωρητής με μάσκα “καζάν-καζάν”

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φτάνει για συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο ολομέλειας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, Ολλανδία, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

AP
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάθε φορά που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανοίγει το στόμα του, δεν μιλά απλώς για «συνεργασία»· κατασκευάζει προκλήσεις, διεκδικήσεις, και εμφυτεύει το δικό του αφήγημα εξουσίας στη γειτονιά μας.

Το τελευταίο του αφήγημα: συνεκμετάλλευση στη Μεσόγειο, μερίδιο από τους πόρους, σχέσεις με το βλέμμα στο μόνο που καταλαβαίνει: κατευθύνεται προς την εγκαθίδρυση καθεστώτων όπου η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί την «μικρότητα» – ούτε συμβολική, ούτε πραγματική. Αναθεωρητισμός με ωμότητα για το κοινό όφελος

  • Μεταμφίεση διπλωματίας ως «κοινό όφελος».

Ο Ερντογάν επιδιώκει να παρουσιάζεται ως ο μεσολαβητής της «ειρήνης και της ασφάλειας», όταν στην ουσία διεκδικεί «μερίδιο» και δύναμη – όχι απλώς συνεργασία. Το «καζάν-καζάν» δεν είναι ένα όμορφο σχέδιο, αλλά ο δικός του τρόπος να βαφτίζει την επεκτατικότητα «λογική».

  • Κυριαρχικές αξιώσεις στις θάλασσες

Η συνεκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Μεσογείου εισάγει απειλές για την εθνική κυριαρχία των παράκτιων χωρών. Πόσο συμβιβάζεται η φράση «η Τουρκία δεν έχει φιλοδοξία για την κυριαρχία κανενός» με την επιμονή της να λάβει μερίδιο από τα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου; Είναι αέρας κοπανιστός, όταν πίσω του κρύβεται η πίεση, οι συμφωνίες-παγίδες και οι διεκδικήσεις.

  • Κύκλος επιθετικότητας στο Κυπριακό

Ο Ερντογάν κηρύσσει και αποφασίζει μόνος του ότι η ομοσπονδία έχει κλείσει και ότι η λύση των δύο χωριστών κρατών είναι η μόνη «ρεαλιστική». Με άλλα λόγια, η Τουρκία απορρίπτει κάθε διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο που να σέβεται τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η σημαία του αναθεωρητισμού: η άρνηση του status quo, η αναδιανομή εξουσίας με βάση την ωμή πραγματικότητα που επιβάλλεται.

  • Διγλωσσία και επιβολή ισχύος

Η ρητορική του Ερντογάν είναι γεμάτη από θολές διατυπώσεις περί «συνεργασίας», «αμοιβαίου οφέλους», «ειρήνης». Όμως η πραγματικότητα θυμίζει διπλωματικό bullying: στρατιωτικές ασκήσεις, στρατηγεία στα ακριτικά, παραβιάσεις στον αέρα και τη θάλασσα. Οι δηλώσεις περί “μη-φιλοδοξίας” δεν πείθουν όταν τα γεγονότα διαψεύδουν.

Επιπτώσεις και προειδοποιήσεις - Αποσταθεροποίηση στη Μεσόγειο

Αν επιτραπεί η σταδιακή αναδιάταξη των θαλάσσιων συνόρων και των ενεργειακών ζωνών με επιθετικές διεκδικήσεις, η ειρήνη στην περιοχή θα υπονομευθεί. Η Τουρκία επιχειρεί να γίνει πυλώνας δύναμης με όρους μονομερούς ισχύος, όχι συνεργασίας στη βάση διεθνούς δικαίου.

Μιλάει για συνεκμετάλλευση, για συνεργασία «καζάν-καζάν». Όμως τι σημαίνει αυτό όταν κάποια θαλάσσια σημεία διεκδικούνται απροκάλυπτα, όταν αρνούνται ήδη υπάρχουσες διεθνείς αποφάσεις ή συμφωνίες; Η νομιμοποίηση τέτοιων θέσεων μέσα από τη ρητορική και τα ΜΜΕ, δημιουργεί τετελεσμένα.

Απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων για τα γειτονικά κράτη.

Όταν μια δύναμη όπως η Τουρκία απαιτεί «το μερίδιό της» από πόρους που βρίσκονται εντός διεθνών συνόρων, «μερίδιο» που δεν έχει αναγνωριστεί από όλους, τα κράτη που διεκδικούν αλλιώς βλέπουν τα δικαιώματά τους να αποδομούνται.

Σε τελευταία ανάλυση, ο Ερντογάν δεν επιστρέφει απλώς σε ένα μοντέλο εξωτερικής πολιτικής που θεωρεί δυνατή την ανάδειξη της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης· οδηγεί τη στρατηγική του προς έναν ξεκάθαρο αναθεωρητισμό: αλλαγή συνόρων, αλλαγή κανόνων, αλλαγή ρόλου.

Αν δεν αντισταθούμε στον λόγο του και στον σχεδιασμό του με αποφασιστικότητα – νομικούς, διπλωματικούς, πολιτικούς τρόπους – τότε το αφήγημα «του μεριδίου στη Μεσόγειο» δεν θα παραμείνει λόγος, αλλά θα γίνει πρακτική κατοχής και όλα τα παραπάνω είναι τροφή για σκέψη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεχίζεται το «Τουρισμός για Όλους 2025»: Τελευταία ευκαιρία εξαργύρωσης για την υψηλή περίοδο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Υγροποιημένο φυσικό αέριο και πυρηνική συνεργασία: Οι συμφωνίας ΗΠΑ-Τουρκία για την ενέργεια

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στη δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν: Ο αναθεωρητής με μάσκα “καζάν-καζάν”

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Ηγουμενίτσα: «Ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου» – Οι πρώτες λέξεις της οδηγού

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Μαζική «φυγή» για 5η χρονιά - Πάνω από 200.000 αιτήσεις στον ΕΦΚΑ

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα στοιχεία με τα επιθέματα της 92χρονης - Πώς και γιατί σταμάτησε η συνταγογράφηση

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Μια ομιλία ή μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου; Το ταξίδι, το QR code και η στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληραίνει τη στάση του ο Μητσοτάκης έναντι του Ερντογάν - Αλλαγή γραμμής και για τη Γάζα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα - Οι 8 περιοχές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Χωρίς ρεύμα περίπου 2.5 εκατ. κάτοικοι - Πού χτύπησε το μπλάκαουτ

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζητά από την Microsoft να απολύσει πρώην υπουργό του Μπάιντεν

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ανησυχεί για τη στρατιωτική συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα

04:01ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή στάση Ιράν - Ρωσίας στον ΟΗΕ: Τι είπαν για την αποχώρηση από την συνθήκη για τα πυρηνικά

03:11ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας ζητά ο Κιμ Γιονγκ Ουν

03:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθει συνάντηση στη Δανία

02:23ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Το Πεντάγωνο εξετάζει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας - Στόχος τα καρτέλ

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο να στηρίξει συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληραίνει τη στάση του ο Μητσοτάκης έναντι του Ερντογάν - Αλλαγή γραμμής και για τη Γάζα

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Μια ομιλία ή μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου; Το ταξίδι, το QR code και η στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα - Οι 8 περιοχές

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 80χρονη στην Λαμία: Την χτύπησε ο γιος της γιατί νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα στοιχεία με τα επιθέματα της 92χρονης - Πώς και γιατί σταμάτησε η συνταγογράφηση

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Ηγουμενίτσα: «Ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου» – Οι πρώτες λέξεις της οδηγού

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά σήμερα

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Καμία μεταμέλεια για την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου» – Οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει»

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Μαζική «φυγή» για 5η χρονιά - Πάνω από 200.000 αιτήσεις στον ΕΦΚΑ

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Νετανιάχου φορούσε έναν κωδικό QR στο πέτο μιλώντας στον ΟΗΕ

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε έως τα 117 ζήτησε από ερευνητές να τη μελετήσουν πριν από τον θάνατό της - Τι αποκαλύπτουν για τη μακροζωία της

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας - Δεν έχει καμία θέση μεταξύ φίλων και γειτόνων

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Το πάρε-δώσε Τραμπ με Ερντογάν για ρωσικό πετρέλαιο και F-35 - Τι αλλάζει στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά το θερμό τετ-α-τετ - Πέντε ειδικοί αναλύουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ