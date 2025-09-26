«Η πώληση F-35 στην Τουρκία είναι πιο δύσκολη από ότι την παρουσίασε ο Τραμπ» λέει ο Έντι Ζεμενίδης

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης, με αφορμή τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε για τα εξοπλιστικά, την ενεργειακή διπλωματία και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Ο Έντι Ζεμενίδης ανέφερε στο Ertnews ότι η διαδικασία επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν είναι τόσο απλή όσο παρουσιάστηκε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Όπως τόνισε, η Άγκυρα «εδώ και χρόνια επιδιώκει δύο πράγματα: την αναβάθμιση των F-16 και την προμήθεια F-35», όμως «η πώληση των F-35 είναι πιο δύσκολη από ότι το παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ». Επεξήγησε ότι για να υπάρξει πρόοδος, η Τουρκία θα πρέπει να απομακρύνει τους ρωσικούς πυραύλους S-400, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, όπως η Συρία, ή ακόμη και να επιστραφούν στη Ρωσία.

Ενεργειακή στρατηγική

Αναφερόμενος στο ενεργειακό, ο εκτελεστικός διευθυντής του HALC σημείωσε ότι «η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, προωθώντας τις αμερικανικές εξαγωγές». Υπογράμμισε επίσης ότι «για πρώτη φορά βλέπουμε μια ενεργειακή διπλωματία που στοχεύει να τραβήξει την Ευρώπη μακριά από τη Ρωσία», κάτι που, όπως είπε, αποτυπώνεται και στις πρόσφατες επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα.

Το ζήτημα της Χάλκης



Τέλος, στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο κ. Ζεμενίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός για πιθανή εξέλιξη. Όπως δήλωσε, «παρά τις δεσμεύσεις που ακούγονται εδώ και δεκαετίες, καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί. Το ίδιο έργο το έχουμε δει ξανά και ξανά», υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι ούτε η υπόσχεση που είχε δώσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Μπαράκ Ομπάμα το 2012 υλοποιήθηκε.

