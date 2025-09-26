Πώς θα αλλάξουν οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες (25/9), στην πρώτη επίσκεψη του Τούρκου ηγέτη στον Λευκό Οίκο μετά από έξι χρόνια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς πολλά ζητήματα στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας παραμένουν άλυτα, όπως οι μακροχρόνιες καθυστερημένες συνομιλίες για τις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Άγκυρα, οι κυρώσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία και η απαίτηση του Τραμπ να σταματήσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Έχει σημειωθεί πρόοδος σε κάποιο από αυτά τα ζητήματα; Και πώς θα μπορούσε η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν να επηρεάσει την ευρύτερη συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας στο εμπόριο, την ενέργεια και την πολιτική απέναντι στη Μέση Ανατολή; Πέντε ειδικοί από το Atlantic Council, τη διεθνούς φήμης δεξαμενή σκέψης στο τομέα των διεθνών σχέσεων, αποκρυπτογραφούν το νόημα της επίσκεψης Ερντογάν.

Τρεις λόγοι για τους οποίους η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν ήταν επιτυχημένη

Η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν ήταν επιτυχημένη σε τρία επίπεδα. Πρώτον, το γεγονός ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε είναι σημαντικό, καθώς έθεσε τέλος σε μια εξαετή περίοδο απόστασης ανάμεσα στους ηγέτες των δύο χωρών, παρά τα κοινά τους συμφέροντα και τα στρατηγικά ζητήματα που απαιτούσαν συντονισμό σε ανώτατο επίπεδο. Αυτό σηματοδοτεί μια θετική, αν και μερική, μετατόπιση του τόνου στις διμερείς σχέσεις. Αυτό θα πρέπει να εκφραστεί με στενότερη συνεργασία σε θέματα άμυνας, ενέργειας, εμπορίου και περιφερειακών θεμάτων για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Δεύτερον, η οπτική της κοινής συνέντευξης Τύπου ήταν εξαιρετικά θετική. Οι δύο άνδρες επαίνεσαν ο ένας τον άλλον, απέφυγαν την αμηχανία και σημείωσαν μια λίστα με τομείς κοινού ενδιαφέροντος και γενικής πολιτικής που επικαλύπτονται: τη Συρία, την Ουκρανία, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίλυση των ζητημάτων των F-35 και των κυρώσεων των ΗΠΑ για την επανέναρξη ευρύτερης αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας.

Τρίτον, μετά τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, υπάρχουν ενδείξεις ότι επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος σε διάφορους τομείς. Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η επανένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στη δομή ασφάλειας του κράτους της Συρίας προχωρά και θα μπορούσε να επιτευχθεί ουσιαστικά μέχρι το τέλος του έτους.

Και αναμένεται μια ανακοίνωση που θα μπορούσε να παράσχει έναν οδικό χάρτη για την επίλυση των διαφορών σχετικά με τα F-35 και τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Όσον αφορά στις συγκεκριμένες συμφωνίες, φαίνεται ότι δύο σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες - μία για αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αξίας 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια δεύτερη συμφωνία για την πολιτική πυρηνική ενέργεια που περιλαμβάνει μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες - επισημοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Άλλες εμπορικές συμφωνίες ενδέχεται να ανακοινωθούν σε επίσημες αναγνώσεις της συνάντησης.

Συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν στον Λευκό Oίκο EPA

Τα αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Ερντογάν πιθανότατα περιελάμβαναν την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης -κάτι που δεν είναι πολύ δύσκολο και για το οποίο ο Ερντογάν έχει εμφανιστεί δεκτικός - και την αναστολή των τουρκικών αγορών ρωσικού πετρελαίου, το οποίο είναι ένα πολύ μεγαλύτερο αίτημα.

Ίσως το ευρύτερο συμπέρασμα από τη συνάντηση είναι η αντανάκλαση και στα τρία επίπεδα - η ίδια η συνάντηση, η οπτική και η ατμόσφαιρα, και η συζήτηση περιφερειακών ζητημάτων - της αυξανόμενης σύγκλισης μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών των δύο προέδρων. Αν το ζήτημα των F-35 και των κυρώσεων προχωρήσει περισσότερο πέρα από την ανακοίνωση ενός οδικού χάρτη, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο θέμα. Αλλά προς το παρόν, η ευχάριστη φύση της επίσκεψης ωφελεί τόσο τους ηγέτες όσο και τη διπλωματική θέση και των δύο χωρών. Δεν θα είναι όλοι οι παρατηρητές στην Άγκυρα ή την Ουάσιγκτον ευχαριστημένοι με αυτή τη στενότερη συνεργασία, αλλά οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έχουν ζυγίσει τα πλεονεκτήματα και προχωρούν.

* Rich Outzen, γεωπολιτικός σύμβουλος και συνεργάτης στο Πρόγραμμα του Atlantic Council για την Τουρκία.

Η συνεργασία για την Ουκρανία θα ενισχύσει τους αμερικανοτουρκικούς δεσμούς

Η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν ανοίγει ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, με την Ουκρανία στο επίκεντρο. Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να έχουν σταματήσει και τη Μόσχα να αρνείται να εμπλακεί εποικοδομητικά στις προσπάθειες διαμεσολάβησης των ΗΠΑ ή της Τουρκίας, η Ουάσινγκτον και η Άγκυρα μοιράζονται αλληλεπικαλυπτόμενα συμφέροντα στην αποτροπή περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας στη Μαύρη Θάλασσα και στην αποτροπή της Ρωσίας από το να εδραιώσει πρόσθετα κέρδη στην Ουκρανία.

Αυτή η κοινή ατζέντα απαιτεί κοινή προσπάθεια. Μια σημαντική πρόοδος θα ήταν δυνατή εάν η Άγκυρα αποφασίσει να επιλύσει το επίμονο ζήτημα σχετικά με τις αγορές του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή της Τουρκίας στο αμερικανικό πρόγραμμα F-35. Ένα τέτοιο βήμα θα ήταν win-win: Θα ενίσχυε την αποτρεπτική και αμυντική στάση του ΝΑΤΟ στην περιοχή, αποκαθιστώντας παράλληλα την πρόσβαση της Τουρκίας σε προηγμένες συμμαχικές δυνατότητες.

Εάν συνδυαστεί με μια (μερική) άρση των κυρώσεων του Νόμου για την αντιμετώπιση των εχθρών της Αμερικής, γνωστού ως CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), η κίνηση θα μπορούσε επίσης να ξεκλειδώσει βαθύτερη αμυντική-βιομηχανική συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Η ενέργεια είναι ένα άλλο κρίσιμο μέτωπο. Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η Τουρκία θα πρέπει να μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ακόμη και μια σταδιακή μετατόπιση θα μείωνε την εξάρτηση της Άγκυρας από τη Μόσχα, ενώ παράλληλα θα μείωνε την κύρια πηγή εσόδων του Κρεμλίνου σε καιρό πολέμου. Αυτό, σε συνδυασμό με τη πρόσφατα υπογεγραμμένη συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για την πυρηνική συνεργασία -συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάπτυξης μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων- σηματοδοτεί μια εναλλακτική λύση στον κυρίαρχο ρόλο της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα της Τουρκίας μέσω του πυρηνικού σταθμού Akkuyu και μελλοντικών έργων.

Συνολικά, αυτές οι εξελίξεις δείχνουν μια σπάνια win-win κατάσταση: για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Τουρκία και για την Ουκρανία. Εάν η Άγκυρα εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή, μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία να αντιδράσει στη Ρωσία, να ενισχύσει τη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας και να αναζωογονήσει τη στρατηγική της συνεργασία με την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το παράθυρο είναι ανοιχτό - και αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί.

* Yevgeniya Gaber, ερευνήτρια στο Πρόγραμμα του Atlantic Council για την Τουρκία

Ο Τραμπ επιδοκιμάζει την περιφερειακή επιρροή του Ερντογάν

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου μεταξύ των δύο ηγετών, ο Τραμπ ήταν ο κύριος ομιλητής. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες και δεν δεσμεύτηκε σχετικά με τα δύσκολα ζητήματα στα οποία η Τουρκία και οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και χρόνια, από τα αμυντικά συστήματα μέχρι τη Συρία και τη Γάζα. Εξέφρασε όμως τον σεβασμό του για τον Τούρκο ηγέτη και αναγνώρισε την αυξανόμενη περιφερειακή επιρροή της Τουρκίας.

Τα σχόλια του Τραμπ υπογραμμίζουν αυτά που έκανε ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, στη Νέα Υόρκη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Γουίτκοφ σημείωσε ότι συμβουλεύεται τακτικά Τούρκους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, για θέματα όπως η ασφάλεια στην Κασπία Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα.

O Πούτιν με τον Στιβ Γουίτκοφ ΑΡ

Με φόντο το τρέχον γεωπολιτικό τοπίο, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από απλές συζητήσεις. Η Τουρκία έχει ενισχύσει την επιρροή και τη θέση της σε όλες τις περιοχές στις οποίες έχει παρέμβει άμεσα τα τελευταία χρόνια, με πιο δραματικό τρόπο στη Συρία, αλλά και στη Λιβύη και τον Νότιο Καύκασο. Και όπως σημείωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου, λίγοι άλλοι αρχηγοί κρατών μπορούν να προκαλέσουν τον σεβασμό τόσο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι λεπτομέρειες για το πού και πώς θα συνεργαστούν η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μέλλον, καθώς και τι είδους αμυντική τεχνολογία των ΗΠΑ θα φτάσει στην Τουρκία, πρέπει ακόμη να συζητηθούν κεκλεισμένων των θυρών και να υλοποιηθούν σε διάστημα μηνών και ετών. Παρ' όλα αυτά, η χθεσινή συνάντηση δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, καθώς ο Τραμπ και ο Ερντογάν επέδειξαν μια κοινή αντίληψη ότι η συντονισμένη δράση είναι προς όφελος και των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ.

* Grady Wilson, αναπληρωτής διευθυντής στο Πρόγραμμα του Αtlantic Council για την Τουρκία όπου διαχειρίζεται τις ψηφιακές επικοινωνίες, συντονίζει εκδηλώσεις και ασχολείται με τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας.

Ουάσινγκτον και Άγκυρα ξεκλειδώνουν το τεράστιο δυναμικό τους στον ενεργειακό τομέα

Χάρη στους επιχειρηματικά προσανατολισμένους προέδρους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αναδύεται ένα νέο λειτουργικό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Μια σημαντική πτυχή αυτής της σχέσης είναι το αυξανόμενο δυναμικό για εμπορική και ενεργειακή συνεργασία, τόσο διμερώς όσο και σε περιοχές που αποτελούν εδώ και καιρό πεδία μαχών για στρατιωτικούς και πολιτικούς αγώνες.

Χθες, οι BOTAŞ, Mercuria και Woodside Energy υπέγραψαν μια σημαντική συμφωνία για την εισαγωγή αμερικανικού LNG - περίπου 70 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου για είκοσι χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς θα βοηθήσει την Τουρκία να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές φυσικού αερίου της σε μια εποχή που ο Τραμπ τηρεί μια πιο σταθερή στάση όσον αφορά στην υποστήριξη της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας και την ανάγκη διακοπής του ενεργειακού εμπορίου με τη Μόσχα.

Είναι σημαντικό να εξεταστούν αυτές οι συμφωνίες παράλληλα με άλλες συμφωνίες που υπεγράφησαν πριν από λίγους μήνες μεταξύ κορυφαίων εταιρειών από τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Κατάρ για επενδύσεις στην κατασκευή σταθμών φυσικού αερίου και ηλιακής ενέργειας στη Συρία. Επιπλέον, η συμφωνία αυτών των χωρών για την άρση των εμποδίων στις εξαγωγές πετρελαίου από την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν του Ιράκ στο λιμάνι Τσεϊχάν της Τουρκίας μετά από μια διετή παύση πρόκειται να αποδώσει καρπούς.

Η επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου θα ωφελήσει το Ιράκ, την Τουρκία και τις αμερικανικές εταιρείες. Μπορεί επίσης να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία στη Λιβύη, όπου τόσο τουρκικές όσο και αμερικανικές εταιρείες υπέγραψαν συμφωνίες με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της χώρας αυτό το καλοκαίρι. Αυτή η αυξανόμενη συνεργασία θα συμβάλει στην ευημερία και τη σταθερότητα αυτών των περιοχών, όπου η Τουρκία είναι επίσης στρατιωτικά παρούσα και συμβάλλει στην οικοδόμηση κρατικών και στρατιωτικών ικανοτήτων.

* Pınar Dost, ερευνήτρια στο Πρόγραμμα για την Τουρκία και ιστορικός διεθνών σχέσεων και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών.

Ο Τραμπ θέλει να συνεργαστεί με τον Ερντογάν στη Συρία

Κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο επικράτησε η θετική διαπροσωπική σχέση μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Αλλά ακόμη και πέρα ​​από την προσωπική τους σχέση, ο Ερντογάν και ο Τραμπ μοιράζονται μια σύγκλιση συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Το όραμα της Τουρκίας για την περιφερειακή ευθύνη ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ να αναθέτει βάρη σε τοπικούς συμμάχους. Αυτό είναι πιο εμφανές στη Συρία, όπου ο Τραμπ ήρε τις κυρώσεις για να επιτρέψει στους περιφερειακούς εταίρους να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση. Για τον Τραμπ, η Τουρκία είναι ο παράγοντας με τον οποίο θέλει να συνεργαστεί στη Συρία. Ως αποτέλεσμα, μεγάλης κλίμακας επενδυτικά έργα μεταξύ Τουρκίας, Αμερικής και Κατάρ στη Συρία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ο Ερντογάν και ο Τραμπ είναι και οι δύο ηγέτες γνωστοί για την παράκαμψη των διπλωματικών συμβάσεων υπέρ των προσωπικών συμφωνιών. Με αυτόν τον τρόπο, η επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο όχι μόνο βελτίωσε τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, αλλά προφανώς δημιούργησε και θετική δυναμική στη Συρία.

Στη Συρία, ο Ερντογάν επιδιώκει την υποστήριξη των ΗΠΑ για έναν μηχανισμό ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας για τον μετριασμό των αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων των ισραηλινών επιθέσεων. Από την οπτική γωνία της Άγκυρας, οι ισραηλινές ενέργειες όχι μόνο υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Συρία, αλλά και αποδυναμώνουν τη Δαμασκό στις διαπραγματεύσεις της με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

O Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Οι SDF κυριαρχούνται από τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), το συριακό παρακλάδι του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) που αποτελεί άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας. Βασιζόμενη στην πρόσφατη έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, προς την ομάδα να καταθέσει τα όπλα, η Άγκυρα τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής διευθέτησης στη βορειοανατολική Συρία που θα ενσωματώσει τις SDF στο συριακό κράτος.

Κρίνοντας από τη δήλωση του Τομ Μπαράκ - ο οποίος είναι επίσης ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία - ο Ερντογάν και ο Τραμπ συμφωνούν για την ανάγκη να εφαρμόσουν οι SDF τη συμφωνία της 10ης Μαρτίου με τη Δαμασκό, ενσωματώνοντας τις δυνάμεις τους στην κυβέρνηση. Κατά κάποιο τρόπο, η συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ ενδυνάμωσε τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα στις διαπραγματεύσεις με τις SDF.

* Ömer Özkizilcik, ερευνητής για τη Συρία στα Προγράμματα Μέσης Ανατολής του Atlantic Council. Είναι αναλυτής της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των στρατιωτικών υποθέσεων με έδρα την Άγκυρα.

Διαβάστε επίσης