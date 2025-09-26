Συνάντηση Παπασταύρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Νωρίτερα, συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι, επίσημος προσκεκλημένος από τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάσκοφ

Newsbomb

Συνάντηση Παπασταύρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου με την διορισμένη πρέσβ των ΗΠΑ στην Αθήνα,  Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στη Νέα Υόρκη συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στο τέλος Οκτωβρίου, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Νωρίτερα, συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι, επίσημος προσκεκλημένος από τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάσκοφ, όπου μίλησε για τις ενισχυμένες σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, ειδικά ως προς τη διμερή ενεργειακή συνεργασία, στο πλαίσιο του κάθετου άξονα, του FSRU Αλεξανδρούπολης και της προοπτικής του India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC).

Το πρωί συμμετείχε στην κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και το Antenna Group για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Σήμερα αναμένεται να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στα γραφεία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

παπασταύρου γκιλφοιλ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου με την διορισμένη πρέσβ των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο έκανε πτήση από το Μάντσεστερ

15:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σίνερ η πρεμιέρα στο «Six Kings Slam»

15:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο από το μέλλον; Δύο προσομοιωτές ενώ μιλούν σαν άνθρωποι, αλλάζουν γλώσσα όταν συνειδητοποιούν ότι είναι και οι δύο προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία απέτυχε σε όλους τους φετινούς στόχους της στο πεδίο της μάχης, δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ώρα των επιδομάτων: Την Τρίτη θα καταβληθούν για τον Σεπτέμβριο

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Παπασταύρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Αναβάθμιση πεζοδρομίων στον κεντρικό δρόμο του Κερατσινίου - «Ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της Δυτικής Αττικής»

14:52ΚΟΣΜΟΣ

«ChatGPT, ποιες μετοχές πρέπει να αγοράσω;» - Η τεχνητή νοημοσύνη «μπαίνει» στα χρηματιστήρια

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Απροσπέλαστο το κέντρο

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο», είπε για Γαλλία - Γερμανία, σε παρατήρηση ότι Ελλάδα και Ισπανία δεν είναι πλέον οι «ασθενείς» της ΕΕ

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων - Στο «κόκκινο» η κίνηση

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία κατά μέλους του ραπ συγκροτήματος Kneecap - Είχε υψώσει σημαία της Χεζμπολάχ σε συναυλία

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε απελπισία

14:37LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είχα πάρα πολύ καιρό να συγκλονιστώ έτσι, να με πιάσει σφίξιμο στο στομάχι»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Κατέρρευσε κτήριο από πυρκαγιά στο Δέλτα του Νείλου - Οκτώ νεκροί, 29 τραυματίες

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «μάχη του Καρβασαρά» στην Αμφιλοχία για τον ανδριάντα του Καραϊσκάκη: «Αν έρθει ο Τασούλας θα καταθέσει στεφάνι σε αυθαίρετο;»

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 43χρονος έκλεψε εκατό τεμάχια βιομηχανικής κάνναβης από αυτόματους πωλητές

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 97 της η γηραιότερη «μάγισσα» του Ηνωμένου Βασιλείου

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

14:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova, σε συνεργασία με το padu, εμπλουτίζεται με νέες, αποκλειστικές συνεργασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Απροσπέλαστο το κέντρο

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

13:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσε κάτω!»: Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συλλαμβάνουν 62χρονο για παράνομη υλοτομία στη Βόλβη - Δείτε βίντεο

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Διαγράφονται 335.000 αιώνιοι φοιτητές - Πώς θα γίνει βήμα βήμα η διαδικασία

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων - Στο «κόκκινο» η κίνηση

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Ratmageddon: Γιατί οι αρουραίοι κατακλύζουν τις μεγαλουπόλεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Οι «κυνηγοί» τρωκτικών και η κλιματική αλλαγή

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν μιλά για συνεκμετάλλευση: Συνεργασία «καζάν-καζάν» με τους γείτονες και μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

13:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε ο πατέρας του λίγες μέρες μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Το πάρε-δώσε Τραμπ με Ερντογάν για ρωσικό πετρέλαιο και F-35 - Τι αλλάζει στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά το θερμό τετ-α-τετ - Πέντε ειδικοί αναλύουν

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο», είπε για Γαλλία - Γερμανία, σε παρατήρηση ότι Ελλάδα και Ισπανία δεν είναι πλέον οι «ασθενείς» της ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ