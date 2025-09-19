Παπασταύρου: Εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα σημαίνει αλλαγή οικονομικού επιπέδου για την Ελλάδα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του Open ανέφερε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα κοιτάσματα της Κρήτης και της Πελοποννήσου είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, η Ελλάδα θα αλλάξει οικονομικό επίπεδο.

Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί σε 1,5 με 2 μήνες.

«Εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, θα αλλάξει επίπεδο η χώρα μας από πλευράς οικονομίας. Η σύμβαση από τη στιγμή που θα κατοχυρωθεί, αναμένεται να υπογραφεί στις επόμενες έξι με οκτώ βδομάδες. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολυετής και γι' αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια ο υπουργός ανέλυσε τις σκέψεις του ΥΠΕΝ αναφορικά με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, σε σχέση με τον φτηνό Αύγουστο υπάρχει κάποια αύξηση στην τιμή της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά θα πρέπει να κλείσει ο μήνας για να αντληθούν συμπεράσματα.

Το σίγουρο είναι ότι ο πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για την ευρύτερη αγορά της περιοχής μας λειτούργησε και οι ελληνικές προτεραιότητες έχουν γίνει και προτεραιότητες της ΕΕ, ανέφερε ο υπουργός.

Σχετικά με τα χρωματιστά τιμολόγια και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των καταναλωτών παραμένει στα ακριβά πράσινα προϊόντα, ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να καθοδηγήσει τον πολίτη. Όμως, μπορεί να τον ενημερώσει καλύτερα και σχεδιάζει βελτιωμένα μέτρα στο εξής προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις ο υπουργός είπε ότι εξετάζεται αυτή την περίοδο μια λύση για τις βιομηχανίες, αλλά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΝ εξετάζει πιθανή επανάληψη μέτρων στήριξης προς επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία, ενόψει του χειμώνα, όταν οι τιμές κατά κανόνα ακριβαίνουν.

