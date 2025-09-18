Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Οι στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος, να είναι και ρεαλιστικοί

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Σταύρος Παπασταύρου για το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα «τροποποίηση του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα για τη θέσπιση δεσμευτικού ενδιάμεσου κλιματικού στόχου για το 2040».

Κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ, τη βιώνουμε στην πατρίδα μας χρόνια τώρα με έντονο τρόπο, έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές και υποστεί μεγάλες καταστροφές. Κατά συνέπεια, η πατρίδα μας στηρίζει την κατεύθυνση που συζητάμε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να πιάσουμε φιλόδοξους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος. Πέρα από φιλόδοξοι, οι στόχοι πρέπει να είναι και ρεαλιστικοί, να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε χώρας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κυρίως, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πολίτης καθημερινά. Και γι’ αυτό υποστηρίζουμε τη ρήτρα επανεξέτασης και σημαντικές ευελιξίες, ώστε να χτίσουμε ένα βιώσιμο και καλύτερο αύριο, κρατώντας ασφαλές το σήμερα για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά».

Δείτε τη δήλωσή του