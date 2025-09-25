O Μητσοτάκης είχε την πρώτη συνάντηση με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Συνάντηση γνωριμίας με τη νέα πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη.

Τη συνάντηση διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

