Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθει συνάντηση στη Δανία

Η ελληνική πλευρά δεν δίνει μεγάλη πιθανότητα στο ενδεχόμενο τουρκικής σκοπιμότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ

Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να υπάρξει στην Κοπεγχάγη, καθώς έως τώρα ο Τούρκος πρόεδρος δεν φαίνεται ότι θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Δανίας για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν ότι «για πρώτη φορά τέθηκε ανοιχτά το ζήτημα του casus belli απο το βήμα της Γενικής Συνέλευσης». Όπως αναφέρουν «δεν μπορείς να θες να μπεις στο SAFE και να διατηρείς την απειλή πολέμου. Δεν μπορείς να έχεις ανοιχτή απειλή πολέμου απέναντι σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για την ακύρωση συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο διευκρινίζεται ότι «υπήρχε πραγματικός λόγος» και ότι σε τέτοιες διοργανώσεις τα προγράμματα των ηγετών είναι σύνηθες να αλλάζουν. «Και με τη Τζόρτζια Μελόνι ακυρώθηκε συνάντηση για τον ίδιο λόγο», αναφέρουν.

Διευκρινίζεται επίσης ότι «στη δεξίωση του Αμερικάνου προέδρου δεν υπήρξε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν».

Η ελληνική πλευρά δεν δίνει μεγάλη πιθανότητα στο ενδεχόμενο τουρκικής σκοπιμότητας

Σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνεται ότι «υπάρχει καλή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν θα αργήσουμε πολύ να τα πούμε ξανά». Για τη συνάντηση με την κ. Γκιλφόιλ, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι «ήταν μια συνάντηση γνωριμίας και φάνηκε να γνωρίζει καλά τα ζητήματα της περιοχής».

Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημαίνεται ότι «θα υπάρξει ενημέρωση για τις κινήσεις όταν ο καιρός είναι κατάλληλος». Προστίθεται όμως ότι «υπήρξε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κύπριου Προέδρου» και πως «είναι σαφές ότι παραμένει ενεργό το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, στη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συζήτησε επίσης για τη Λιβύη. Συζητήθηκε η πολιτική διαδικασία για μια σταθερή κυβέρνηση που θα προκύψει από ελεύθερες εκλογές, με τη Λιβύη να καθορίζει το μέλλον της χωρίς ξένες επιρροές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός ανέφερε στον ΓΓ του ΟΗΕ ότι ξεκινήσαν με τη Λιβύη τεχνικές συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να συζητούμε με τη Λιβύη, έχουμε αντικείμενες ακτές. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο στη συζήτηση αυτή», αναφέρουν πληροφορίες απο την ελληνική πλευρά.

Αναφορικά με την κριτική της αντιπολίτευσης για την ακύρωση της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι «και σε εποχές που ο Ερντογάν αρνείτο να συζητήσει μαζί μας, εμείς επιμέναμε σε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει καμία υποχώρηση από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Παράλληλα υπογραμμίζεται η «ενεργητική πολιτική επί του πεδίου», όπως «τα θαλάσσια πάρκα και ο ελληνικός χωροταξικός σχεδιασμός» αλλά και το «επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον της Chevron».

Η Αθήνα επιδιώκει διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και δεν δείχνει να ανησυχεί για το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η Ελλάδα ήδη έχει εισαχθεί.

Πληροφορίες από την ελληνική πλευρά αναφέρουν ότι «το 2019 η Τουρκία είχε παραγγείλει 100 F-35. Εμείς δεν είχαμε ούτε ένα αναβαθμισμένο F-16, δεν ήμασταν στο πρόγραμμα των F-35, ούτε είχαμε αγοράσει τα Rafale. Σήμερα έχουμε 42 αναβαθμισμένα F-16 σε έκδοση VIPER (από τα 82 που θα έχουμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος εντός της επόμενης διετίας), 24 Rafale και είμαστε στο πρόγραμμα των F-35».

«Ενισχύουμε και θωρακίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ώστε να διαθέτουμε σημαντικό ποιοτικό πλεονέκτημα. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Αυτά που πρέπει να γίνουν για την ασφάλεια της χώρας, γίνονται», αναφέρουν πληροφορίες από την ελληνική πλευρά.

